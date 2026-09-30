Alba: da giovedì 1° ottobre aprono i nuovi sportelli Cogesi all'interno del municipio

A partire da giovedì 1° ottobre, saranno operativi i nuovi sportelli di CO.GE.S.I. scrl presso gli uffici del Municipio di Alba. Gli operatori saranno a disposizione dei cittadini per la gestione completa del servizio idrico integrato.

CO.GE.S.I. – Consorzio Gestori Servizi Idrici, infatti, è la società consortile a totale capitale pubblico e gestore unico del servizio dell'ATO 4 Cuneese, che a partire da questa data subentrerà alla Società EGEA Acque Spa, a seguito del pagamento del valore residuo secondo quanto previsto dagli accordi tra le parti dopo il percorso di pubblicizzazione.

Nei comuni di Alba, Baldissero d'Alba, Barbaresco, Barolo, Bra, Canale, Castagnito, Castellinaldo d'Alba, Castiglione Falletto, Castiglione Tinella, Corneliano d'Alba, Diano d'Alba, Govone, Grinzane Cavour, Guarene, La Morra, Magliano Alfieri, Mango, Montà, Montaldo Roero, Monteu Roero, Monticello d'Alba, Neive, Neviglie, Novello, Piobesi d'Alba, Pocapaglia, Priocca, Roddi, Roddino, Santa Vittoria d'Alba, Santo Stefano Roero, Serralunga d'Alba, Sinio, Sommariva del Bosco, Sommariva Perno, Treiso, Trezzo Tinella, Verduno, Vezza d'Alba, CO.GE.S.I. opererà tramite la sua società operativa SISI srl, già interamente pubblica.

A seguito dell'avvio della nuova gestione i contratti di fornitura in essere passeranno nella gestione di CO.GE.S.I. senza necessità di alcun adempimento o formalità da parte degli utenti.

Il sindaco Alberto Gatto: «Siamo particolarmente contenti di poter mettere a disposizione alcuni locali comunali per ospitare il servizio idrico integrato, un servizio che riteniamo fondamentale per la nostra comunità. È una scelta che assume un significato ancora più importante perché accompagna il passaggio alla gestione completamente pubblica del servizio, rafforzando il ruolo dell'Amministrazione nel garantire risposte accessibili, qualificate e vicine ai cittadini. Mettere a disposizione spazi pubblici significa valorizzare il patrimonio comunale come strumento al servizio della comunità. Si chiude un percorso lungo e articolato, ma possiamo dire di avercela fatta e che da domani il ciclo idrico integrato sarà totalmente pubblico sia nel controllo sia nella gestione».

Negli uffici di Alba, in piazza Risorgimento 1, sarà possibile effettuare:

Pratiche contrattuali: richieste di nuovi allacciamenti, volture, modifiche o cessazioni del contratto.

Gestione bollette e pagamenti: pagamenti, richieste di rateizzazione, rimborsi, rettifiche e sgravi per perdite occulte.

Sportello utenza: comunicazione delle autoletture, attivazione della bolletta web, domiciliazioni bancarie, assistenza tecnica e presentazione di reclami.

Gli uffici restano inoltre a disposizione per la consegna di documenti e per qualsiasi richiesta di informazione commerciale o tecnica.

Per le utenze ubicate nei comuni indicati, a partire dal 1 ottobre 2026, tutte le richieste e le segnalazioni di guasto dovranno essere inoltrate ai seguenti recapiti.

SERVIZIO CLIENTI

Numero verde 800.194.065

SEGNALAZIONE GUASTI e PRONTO INTERVENTO

Numero verde 800.50.50.40

SITO WEB ED INDIRIZZI E-MAIL

Sito web: www.cogesi.it

E-MAIL: servizio.clienti@cogesi.it

ORARIO SPORTELLO

Lunedì: 8.30-14.00

Martedì: 8.30-12.30 – 14.00-16.00

Giovedì: 8.30-12.30 – 14.00-16.00



