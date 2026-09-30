Università online: come scegliere il percorso di studi adatto ai propri obiettivi

Scegliere l'università significa prendere una decisione che riguarda non soltanto cosa studiare, ma anche come organizzare i successivi anni della propria vita. Lavoro, distanza dall'ateneo, impegni familiari o necessità di gestire autonomamente gli orari possono rendere la formazione online una tra le più interessanti possibilità da prendere in considerazione.

La flessibilità, però, non è l’unico criterio di scelta quando si decide di optare per la didattica a distanza. Quando si valuta qualsiasi percorso universitario, è importante partire dalla classe di laurea, dagli insegnamenti previsti e dagli obiettivi professionali. Solo successivamente ha senso confrontare modalità didattiche e organizzazione dello studio. Ad esempio, una volta scelto il settore che più soddisfa i tuoi desideri professionali, scopri i corsi di laurea online di UniMarconi e metti a confronto le varie offerte didattiche e formative per trovare quella perfetta per te. Ma vediamo meglio nei dettagli come orientarsi.

Triennale e magistrale

Una laurea triennale rappresenta il primo ciclo degli studi universitari. Dopo il conseguimento del titolo è possibile proseguire, quando ne ricorrono i requisiti, con un corso magistrale da 120 CFU. Le lauree magistrali online consentono di approfondire e specializzare la preparazione acquisita precedentemente senza rinunciare alla modalità di studio a distanza. In genere è possibile scegliere tra percorsi nelle aree economica, umanistica e ingegneristica, da Economia internazionale e management a Filologia e Letterature Moderne, fino a Ingegneria informatica.

Non basta però scegliere un corso che sembri la naturale continuazione della triennale. È importante verificare classe, requisiti curriculari per l'accesso, piano degli studi e competenze che il percorso permette di sviluppare. In genere, prima di completare l’iscrizione, è la stessa università a comunicare allo studente i requisiti d’accesso e gli eventuali CFU da integrare per iniziare il percorso magistrale.

Dopo la laurea

Il conseguimento della magistrale non rappresenta la fine degli studi. Esiste tutta una grande offerta tra master, corsi di perfezionamento e altri percorsi che è possibile conseguire e frequentare anche dopo l’ingresso nel mondo del lavoro.

Questo vale in particolare per professioni nelle quali l'aggiornamento è continuo. Tra i migliori corsi di formazione online per docenti , ad esempio, è importante tener conto di quelli pensati per l’acquisizione di CFU e competenze per ampliare le materie di insegnamento. Questo permette di progredire nella carriera e ambire a migliori posizioni contrattuali.

Ci sono poi laboratori, corsi di aggiornamento e master brevi che, periodicamente, vengono lanciati dalle università, soprattutto online, per colmare eventuali lacune o CFU mancanti in caso di aggiornamenti normativi. Per questo è importante seguire riviste e istituti del settore per tenersi aggiornati su tutte le novità.

Studiare online richiede organizzazione

La possibilità di accedere alle lezioni online offre una maggiore libertà nella gestione del tempo, ma questo non significa che sia una soluzione più “semplice” di altre. Bisogna saper gestire autonomamente le scadenze, imparare un metodo di studio e far sì che questo possa conciliare con lavoro e vita privata.

La miglior domanda da porsi per scegliere l’università è: dove voglio arrivare con questo percorso? Una volta definito l'obiettivo, è più facile capire se serva una triennale, una magistrale oppure una formazione successiva e valutare con maggiore consapevolezza programmi, durata e modalità didattiche.