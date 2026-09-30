Casa Lanzafame: un'ottima cucina di pesce a due passi da Torino

L’eleganza sobria della semplicità

Casa Lanzafame si presenta con una sobrietà capace però di unire essenzialità ed eleganza: grandi vetrate affacciate su un giardino, tavoli tra il quadrato e il rotondo, sedute morbide. Niente tovaglia, niente runner, niente sottopiatto; solo poggiaposate e tovaglioli in tessuto. Ciò non impedisce tuttavia al ristorante in questione di rivelarsi piacevole accogliente, come evidentemente attestato – perlomeno nella sera in cui si sono andato io – dalla presenza di persone che la frequentano non solo occasionalmente. A raccontare però con efficacia il vero profilo del locale, oltre al sorriso e alla disponibilità di chi vi servirà, saranno soprattutto i piatti che arriveranno dalla cucina gestita da Stefano e Mattia Lanzafame; saranno le loro portate che, susseguendosi e riuscendo non di rado a stupire, daranno l’idea di essere il frutto di una creatività e di un’esperienza che, supportata da una sintonia familiare, sa davvero dare il meglio di sé.





Un percorso di grande equilibrio

Ad aprire una cena che saprà farsi ricordare è Cunto di Mare, un racconto del pesce in tre versioni: crudo, cotto e contaminazioni. Un percorso da non perdere, che per me si è aperto con un’Ostrica al profumo di Negroni che, nel suo esaltare con quest’ultimo il sapore del mollusco, centra immediatamente l’obiettivo.

Ma non sarà però il solo degli antipasti, tutti molto buoni, a lasciarmi un’ottima impressione: davvero straordinarie, e un vero gioco pienamente riuscito, le Seppie pesto e patate, la cui cottura perfetta richiama immediatamente al palato le tradizionali trenette condite con questa stessa salsa, imponendosi così come il piatto della serata.

Senza che per questo nulla togliere all’equilibrio e al coraggio che trapelano dalla Cicala alla milanese con gel alla pesca, dalla Capasanta alla lattuga di mare con fichi o dai Gamberetti fritti in pasta di olive.

Tra i primi, decisamente coraggioso il Riso, zafferano e anguilla alla brace in cui il pesce non viene privato del suo sapore autentico, peraltro trovando un’efficace sintonia anche coi porcini che lo accompagnano;

ben calibrata anche la liquidità della Pasta mista, estratto di patate, rosmarino fresco e cozze in cui la consistenza della pasta fa da fulcro attorno al quale gli altri ingredienti sembrano convergere.

Originali anche le Triglie liguri alla cenere, il cui sapore leggero viene valorizzato dal loro fondo e dalla la salsa di finferli.

Chiudo con la buona Crema di zabaione freddo e croccante di mandorle, proposta in una versione “crème brûlée” di cui ad essere protagonista è il torrone siciliano.





Una cucina che non teme il contrasto

Al di là delle singole proposte in carta, a impressionare è la mano capace degli chef, che sanno muoversi con naturalezza su registri espressivi diversi e far dialogare note dolci e amare senza mai smarrire l'equilibrio complessivo del piatto. Le porzioni sono decisamente abbondanti e la qualità della materia prima è indiscutibile, come capirete fin da quando ad arrivare in tavola sarà il pane fatto in casa: l'impiego attento delle farine di grani antichi siciliani ne fa, già da solo, un segnale chiaro dello stile della cucina. In sala il servizio sarà cordiale e connotato da grande pazienza, resa evidente modo vi verranno raccontati gli assaggi del “Cunto”, che – è proprio il caso di ridirlo - vale davvero il viaggio. Carta dei vini, in linea col tipo di cucina proposta, con etichette interessanti e talora inconsuete. Buono anche il caffè: che cosa volete di più?

__________________

Casa Lanzafame

Tipologia locale: ristorante

Indirizzo; Piazza Antichi Bastioni, 29 - Carmagnola

Tel: (+39) 011 5501530

Sito web: https://casalanzafame.eatbu.com/

Prezzi: Percorso antipasti (23€), primi (18-19€), secondi (21-22€), coperto (3€); Menù degustazione (49€).

Ultima visita: settembre 2026

Sensazioni al volo: Le seppie pesto e patate restano il ricordo più netto di una serata da promuovere senza se e senza ma: materia prima, creatività, tecnica e coraggio giustamente dosato, oltre alla sensazione di essere effettivamente accolti in casa, vi racconteranno una cucina che riesce a conquistare senza bisogno di strafare.