Microinvasi e "Zes agricola" contro la siccità: il Consiglio regionale approva l'odg di Sacchetto

Il Consiglio regionale del Piemonte, nella seduta del 29 settembre 2026, ha approvato all'unanimità dei presenti, l'Ordine del Giorno n. 701, presentato dal Consigliere regionale di Fratelli d'Italia Claudio Sacchetto, presidente della III Commissione, avente ad oggetto: siccità e gestione della risorsa acqua, dichiarazione dello stato di crisi idrica, valutare la richiesta di istituzione di una "ZES Agricola Piemonte" per agevolazioni agli investimenti per la sicurezza idrica e la realizzazione di microinvasi consortili.

L'atto nasce dalla necessità di affrontare una situazione che negli ultimi anni ha evidenziato una crescente vulnerabilità del territorio piemontese rispetto alla disponibilità della risorsa idrica, con particolare riferimento al comparto agricolo.

Tra gli impegni contenuti nell'ordine del giorno figurano la valutazione dell'attivazione delle procedure per lo stato di emergenza idrica per il settore primario, un confronto con i Consorzi irrigui sul tema del Deflusso Ecologico e l'avvio di un percorso per individuare soluzioni più adeguate alle caratteristiche dei corsi d'acqua a regime non costante.

Particolare rilievo viene dato agli investimenti strutturali: l'Odg sottolinea la necessità emersa da più parti e portata avanti anche dalla Giunta regionale, di promuovere una rete regionale di microinvasi consortili, laghetti irrigui e opere diffuse per l'accumulo delle acque, valorizzando gli studi e le mappature già disponibili.

L'atto chiede inoltre alla Regione di avviare un confronto con il Governo, i Ministeri competenti e la Commissione europea per valutare l'istituzione di una misura speciale assimilabile a una "ZES Agricola Piemonte", o di uno strumento equivalente, finalizzata a incentivare gli investimenti per la raccolta, la conservazione e la gestione sostenibile della risorsa idrica.

"L'approvazione di questo Ordine del giorno è un segnale importante – dichiara Claudio Sacchetto – poiché la sicurezza idrica non può essere affrontata soltanto quando l'emergenza è già arrivata, dobbiamo lavorare sulla capacità del nostro territorio di raccogliere e conservare l'acqua, mettendo le imprese agricole nelle condizioni di affrontare con maggiore sicurezza le difficoltà legate alla siccità. Microinvasi, infrastrutture irrigue e strumenti di sostegno agli investimenti devono diventare sempre di più parte di una strategia strutturale, con questo atto chiediamo alla Giunta di continuare nel suo già efficace lavoro in questa direzione, coinvolgendo i Consorzi irrigui, il Governo e le istituzioni europee".