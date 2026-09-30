Peveragno, la Compagnia del Birùn riapre il sipario: al via i laboratori teatrali, novità per i ragazzi delle superiori

Con l'arrivo dell'autunno è tempo per la Compagnia del Birùn di riaprire il sipario dei laboratori teatrali per ragazzi/e e del corso di espressione corporea bimbi/e che quest'anno si arricchiscono di un laboratorio per ragazzi/e delle superiori.

Abbiamo preparato per i bimbi e i ragazzi un percorso ricco di giochi di espressione corporea, uso della voce, improvvisazione e lavoro di gruppo, pensato per aiutarli a esprimere la propria creatività divertendosi nel rispetto delle dinamiche della socializzazione, incrementando l'amore per l'arte e la passione per il teatro, creando aggregazione e partecipazione.

Nel dettaglio i laboratori di svolgeranno come segue:

Dai 4 agli 8 anni a partire dal 5 ottobre ogni lunedì dalle17.00 alle 18.00 corso dì espressione corporea a cura di Alice Mattalia.

Dalla terza primaria alla seconda secondaria a partire dal 16 ottobre ogni venerdì dalle 17.30 alle 19.00 laboratorio teatrale a cura di Silvana Scotto.

Dalla terza secondaria alla quinta superiore a partire dal 14 ottobre ogni mercoledì dalle 18.00 alle 19.30 laboratorio teatrale a cura di Silvana Scotto.

TUTTI I LABORATORI E IL CORSO si svolgeranno presso il Centro Culturale Ambrosino a Peveragno in via Vittorio Bersezio 22, fino a fine maggio 2027 e sono riservati ai/lle soci/e della Compagnia del Birùn APS.