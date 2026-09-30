Aido, bilancio positivo per la "Giornata Nazionale del Sì". Tanti cittadini ai banchetti informativi

Un bilancio positivo per la Giornata Nazionale Aido del Sì, che si è svolta sabato 26 e domenica 27 settembre.

Gli oltre 20 volontari del Gruppo intercomunale Aido di Bagnolo Piemonte, Barge e Valle Po sono stati presenti sul territorio con punti informativi, incontrando numerosi cittadini e offrendo loro l'opportunità di conoscere più da vicino il valore della donazione di organi, tessuti e cellule.

L'iniziativa ha suscitato interesse e partecipazione. Molte persone si sono avvicinate ai banchetti, ritirando una pianta di Anthurium a fronte di un'offerta libera, il cui ricavato contribuirà a sostenere le attività dell'associazione.

"Possiamo ritenerci soddisfatti degli obiettivi raggiunti – ha detto Bruno Vottero, presidente del Gruppo intercomunale Aido di Bagnolo Piemonte, Barge e Valle Po –. La Giornata Nazionale ci ha permesso di incontrare tante persone, sensibilizzarle e fornire informazioni corrette su un tema di grande importanza. Ogni occasione di confronto è preziosa per promuovere il valore del sì alla donazione e raccogliere nuove adesioni".

Tra gli aspetti più significativi della manifestazione, le numerose richieste di chiarimento da parte dei cittadini, in particolare di quelli più anziani, spesso convinti che l'età avanzata costituisca un ostacolo alla possibilità di donare.

I volontari hanno spiegato che non esiste un limite anagrafico prestabilito per la donazione dopo la morte: l'eventuale idoneità degli organi viene infatti valutata dai medici caso per caso, anche in persone di età superiore ai 90 anni.

"L'informazione è fondamentale per superare dubbi e convinzioni errate – prosegue Vottero –. Molte persone non sanno che possono esprimere il proprio consenso alla donazione anche in età avanzata, attraverso l'iscrizione all'Aido oppure al momento del rinnovo della carta d'identità. È importante che tutti abbiano la possibilità di compiere una scelta consapevole".

L'attività del gruppo non si esaurisce con la Giornata Nazionale, ma prosegue durante tutto l'anno attraverso iniziative di sensibilizzazione, incontri nelle scuole secondarie di primo e secondo grado e l'organizzazione di eventi sul territorio.

"Ringraziamo di cuore tutti coloro che ci hanno sostenuto e quanti hanno dedicato il loro tempo per informarsi. Il consenso alla donazione è un gesto di grande generosità, che può fare la differenza e offrire una nuova possibilità di vita a chi è in attesa di un trapianto", conclude il presidente Vottero.