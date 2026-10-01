PATCHUP Retail debutta a Savigliano: tecnologia, servizi e valutazione dell’usato dentro CONAD

Dal 3 ottobre al CONAD di Savigliano arriva una novità che unisce tecnologia e vita di tutti i giorni perché nasce PATCHUP Retail × CONAD, un nuovo progetto pensato per permettere ai clienti di vedere, scegliere e ordinare smartphone, computer, tablet e accessori mentre fanno la spesa.

All’interno del punto vendita sarà presente un espositore PATCHUP con una selezione di prodotti nuovi, usati e ricondizionati. La vetrina rappresenterà però solo una parte dell’offerta disponibile in quanto se il modello cercato non sarà presente, sarà possibile chiedere informazioni al personale, verificarne la disponibilità, ordinarlo e ritirarlo direttamente al CONAD.

L’idea è semplice: portare l’esperienza e i servizi di PATCHUP più vicino alle persone, entrando in un luogo frequentato ogni giorno. Non si tratta quindi soltanto di esporre alcuni dispositivi, perché dietro allo spazio PATCHUP ci sarà l’intero sistema di assistenza, vendita e post-vendita dell’azienda.

Uno spazio importante sarà dedicato anche ai dispositivi usati e ricondizionati: su alcuni prodotti sarà possibile arrivare, secondo le condizioni previste, fino a 36 mesi di garanzia. Saranno inoltre disponibili servizi dedicati alla protezione degli smartphone e degli altri dispositivi.

Tra gli obiettivi futuri ci sarà anche la possibilità di portare il proprio smartphone usato al CONAD e richiederne una valutazione. Il cliente potrà ricevere una proposta per il proprio dispositivo e avere così un collegamento diretto con tutti i servizi PATCHUP.

“Con PATCHUP Retail vogliamo essere ancora più vicini alle persone” spiegano Carlo, Federico e Lorenzo “ … chi arriva al CONAD potrà vedere un telefono, informarsi, ordinare un modello che non trova esposto, ritirarlo direttamente qui oppure portarci il proprio usato da valutare. Per noi Savigliano è il punto di partenza di un progetto nuovo, che vuole rendere la tecnologia più semplice e accessibile”.

Il progetto vuole anche iniziare a costruire un format riconoscibile, PATCHUP Retail, che in futuro potrebbe trovare spazio anche in altri punti vendita.

Dal 3 ottobre, quindi, chi passerà dal CONAD di Savigliano potrà fermarsi davanti al nuovo spazio PATCHUP, vedere i dispositivi presenti, chiedere informazioni su altri modelli, ordinare e ritirare direttamente nel punto vendita oppure far valutare il proprio usato.

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