Ospedale di Ceva: firma per la consegna lavori, presto il maxi-cantiere

Sono ufficialmente iniziati i lavori presso l'Ospedale di Ceva, per la realizzazione del progetto "Verso un Ospedale sicuro e sostenibile, che prevede il sostanziale ristrutturazione di gran parte del nosocomio con un cronoprogramma che condurrà al termine dei lavori entro un anno e mezzo.

L'intervento riguarda la realizzazione di importanti opere su parte dell'edificio di adeguamento sismico, con lo scopo di incrementare la sicurezza strutturale e la resilienza dell'edificio in caso di evento sismico.

Mercoledi 30 settembre è stato sottoscritto il verbale di consegna dei lavori, che consente l'avvio delle attività preliminari necessarie all'adeguamento degli impianti esistenti, passaggio indispensabile per la successiva esecuzione dell'intervento, per garantire la continuità delle attività sanitarie presenti all'interno dell'ospedale.

L'intervento era originariamente ricompreso nel PNRR – Missione 6, Componente 2, Investimento 1.2 "Verso un ospedale sicuro e sostenibile" ed è successivamente confluito nel finanziamento ex art. 20 della Legge n. 67/1988 (norma fondamentale che ha istituito il Programma pluriennale straordinario di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico). L'investimento complessivo di euro 7.650.000,00, è finanziato per euro 6.354.482,00 con risorse statali (ex art. 20) e per il restante importo di euro 1.295.518,00 attraverso il Fondo per le Opere Indifferibili (FOI).

A questi si aggiungono i lavori di adeguamento al decreto sicurezza, per un importo di circa 430.000 euro, finanziati nell'ambito del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), programma regionale "Rilancio della Sanità Pubblica".

E' previsto che i lavori siano completati entro 537 giorni. A intervento concluso alcuni reparti saranno riallocati secondo il Piano Direttorio approvato dall'Azienda.

Giuseppe Guerra, direttore generale Asl CN1: "Continuano gli investimenti di ristrutturazione e messa in sicurezza dei nostri ospedali, insieme ad una vasta operazione di ammodernamento tecnologico. L'intervento previsto a Ceva, di oltre 8 milioni di euro, rappresenta un segnale importante per la valorizzazione di una struttura, al cui interno abbiamo attivato anche l'ospedale di Comunità, che rappresenta un importante punto di riferimento di tutto il territorio."

Fabio Mottinelli, sindaco di Ceva: "Per anni abbiamo dovuto difendere l'ospedale di Ceva. Oggi possiamo finalmente parlare di un'altra fase: quella degli investimenti e del rilancio.

L'adeguamento antisismico e il nuovo Piano Direttorio dimostrano che sull'ospedale si sta costruendo una prospettiva di lungo periodo, con strutture più sicure, spazi più funzionali e servizi che guardano alle esigenze del territorio.

Come Amministrazione continueremo a vigilare e a chiedere che agli investimenti strutturali corrispondano servizi, personale e risposte concrete ai cittadini. Il messaggio è chiaro: l'ospedale di Ceva non è una realtà da difendere, ma un presidio da far crescere. E noi continueremo a lavorare perché sia così".

Federico Riboldi, assessore regionale alla Sanità: "L'avvio dei lavori per l'ospedale di Ceva è una notizia positiva che dimostra l'attenzione che la Regione Piemonte in questi anni ha dimostrato nei confronti del territorio con investimenti mirati. Ricordo anche l'attivazione dell'ospedale della Comunità e della Casa della Comunità e la collaborazione avviata con la Regione Liguria per la sanità pubblica, l'assistenza territoriale e la gestione associata dei servizi".