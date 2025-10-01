Trentenne muore nello scontro fra due auto tra Barge e Cavour

Una persona deceduta e una seconda portata in ospedale in condizioni serie.

E’ il bilancio dell’incidente stradale verificatosi intorno alle 19.30 di oggi, mercoledì 1° ottobre, al km 48,500 della strada regionale 589 "dei Laghi di Avigliana", nel tratto compreso tra Crocera di Barge e Cavour, al confine tra le province di Cuneo e Torino.

Qui due vetture sono andate a scontrarsi frontalmente in modo particolarmente violento, al punto che in conseguenza dell’urto uno dei due mezzi si sarebbe scomposto in due parti.

A farne le spese un trentenne di nazionalità straniera, per il quale sono risultati vani i soccorsi prestati dai sanitari del 118 intervenuti anche con l’elisoccorso. Al loro fianco i Vigili del Fuoco con squadre arrivate da Saluzzo e dal distaccamento volontari di Barge e i Carabinieri.

Ferita seriamente e portata in ospedale una ragazza che viaggiava sull’altro veicolo.