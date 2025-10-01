Una memoria nella memoria: la Val Maira omaggia il ricordo di Giorgio Bocca

“La gente di Val Maira fu la più fedele e la più amica fra quante io conobbi nella mia vita partigiana. Una lealtà continua e disinteressata, una comprensione superiore ad ogni previsione, un’unione quanto mai stretta e sinceramente voluta con le forze partigiane.” Questo passo è uno dei tanti passi di Giorgio Bocca che saranno magistralmente interpretati dall’attore cuneese Luca Occelli.

Un appuntamento imperdibile è in arrivo per domenica 5 ottobre, alle ore 16, al rifugio “Detto Dalmastro”, nel vallone di Santa Margherita (sopra Dronero): ad essere celebrato sarà il ricordo dello scrittore, giornalista e partigiano cuneese.

Ad accompagnare Luca Occelli ci sarà il musicista Franco Olivero: i due recentemente hanno dato vita ad uno straordinario reading musicale a Venasca, per la rassegna “Forni Narranti” e quella di domenica sarà un’emozionante sinergia.

I passi che verranno interpretati sono tratti da “Partigiani della montagna”, libro di Giorgio Bocca pubblicato per la prima volta alla fine del 1945 e successivamente ripubblicato da Feltrinelli nel 2004, precisamente a sessant’anni dall’inizio della sua adesione alla Resistenza.

OMAGGIANDO IL RICORDO

Giorgio Bocca, nato a Cuneo nel 1920 e deceduto a Milano nel 2011, è senza dubbio uno degli importanti protagonisti della cultura italiana del Novecento. Dall’inizio del 1944 alla primavera del 1945, a più riprese, visse nel vallone di Santa Margherita, sopra Dronero, dove proprio da lì partecipò intensamente alle attività dei Partigiani della Seconda Divisione Alpina “Giustizia e Libertà”, guidata da Detto Dalmastro. Con quest’ultimo ed altri compagni l'8 settembre, alla firma dell'armistizio, raggiunse la frazione Lise di Monterosso Grana. Nacque così il primo nucleo della banda partigiana "Italia Libera".

Comandante di banda della formazione in Valle Maira, nella primavera del 1944 Bocca fu inviato a stabilire le basi della Brigata Giustizia e Libertà "Rolando Besana" in Valle Varaita e ne diventò il comandante.

Il 5 di maggio, con Detto Dalmastro, Luigi Ventre e Costanzo Picco partecipò ad un incontro al Col Soutron, con i Maquis francesi della Seconda Regione (Alpi Marittime). All'incontro fecero seguito le intese politico-militari tra i due movimenti, stipulate a Barcelonnette (Valle dell'Ubaye) il 22 maggio e a Saretto (Val Maira) il 30 maggio. Nei primi giorni del 1945 Bocca fu nominato comandante della decima divisione Langhe delle formazioni "GL": tornò quindi in Val Maira, divenendo commissario politico della seconda Divisione "Giustizia e Libertà”.

UNA MEMORIA NELLA MEMORIA

L’iniziativa del 5 ottobre è realizzata dall’Agenzia di Sviluppo Locale di AFP in collaborazione con il Comune di Dronero e con la Sezione ANPI di Dronero, con il sostegno di Fondazione CRC, nell’ambito del progetto “Cittadini (di domani) in alto rilievo” (Bando “Impegnati nei Diritti”).

Al termine del reading ai partecipanti sarà offerta la famosa “Torta dei Tetti”, prodotta dalla panetteria della frazione Tetti di Dronero, con succo di mele prodotto ai piedi del vallone di Santa Margherita.

La partecipazione è libera e gratuita, ma è vivamente raccomandata la prenotazione al numero 331 8606819 o scrivendo all’indirizzo email michele.bertolotti@afpdronero.it , per assicurarsi un posto a sedere nel caso in cui l’evento si svolga dentro il Rifugio. In caso di tempo incerto, infatti, gli incontri avranno luogo all’interno, mentre in caso di pioggia intensa sarà rinviato. Le persone che non possono o non desiderano fare la passeggiata a piedi, possono raggiungere il Rifugio in auto (parcheggio davanti alla Chiesa di Santa Margherita).