Carburanti agricoli, Bongioanni: "Da Eni sconto del 20%. Grazie al ministro Lollobrigida"

L’assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Turismo, Sport e Post olimpico, Caccia e Pesca, Parchi della Regione Piemonte Paolo Bongioanni commenta la notizia dello sconto di circa il 20% che Eni – sensibilizzata dal Ministro per l’Agricoltura, la Sovranità Alimentare e le Foreste Francesco Lollobrigida – ha deciso di applicare alle tariffe del carburante agricolo.

«È una splendida notizia anche per il Piemonte – dichiara Bongioanni -, con il suo patrimonio di produzioni agroalimentari, zootecniche e vitivinicole di elevatissima qualità e quindi fortemente legate all’incidenza dei costi di produzione. Ringrazio il ministro Lollobrigida perché ha saputo ottenere da Eni un risultato davvero determinante che va a incidere su una voce pesante del nostro settore primario com’è quella dei carburanti agricoli. È un approccio strutturale i cui benefici si distribuiscono sull’intera filiera e quindi sulla competitività del nostro straordinario Made in Italy. In questo, il provvedimento si inserisce nella serie di corpose azioni già messe in campo dal governo del presidente Giorgia Meloni a sostegno dei diversi settori produttivi. Appoggio l’auspicio del ministro Lollobrigida che anche le altre compagnie petrolifere, come hanno già fatto nei giorni scorsi per i carburanti da locomozione, seguano l’esempio di Eni».