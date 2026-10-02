Agricoltura, Bergesio (Lega): "Congratulazioni a Giansanti, Italia deve essere in prima linea in Ue a difesa dei nostri agricoltori"

"Congratulazioni e auguri di buon lavoro a Massimiliano Giansanti per la sua conferma alla presidenza del COPA. Un riconoscimento prestigioso che premia un lavoro autorevole e dimostra la centralità dell'Italia nel settore agricolo europeo".

Così il senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio, vicepresidente della commissione Attività produttive a Palazzo Madama e responsabile del Dipartimento Agricoltura del partito, commenta la rielezione di Giansanti al vertice del Comitato delle organizzazioni professionali agricole dell'Unione Europea.

"Come evidenziato dallo stesso Giansanti – prosegue Bergesio – la nostra sicurezza alimentare e il lavoro nei campi sono risorse strategiche imprescindibili che devono stare al centro dell'agenda politica dell'Unione, con budget adeguati, tutela del reddito e uno stop definitivo alle politiche ideologiche che hanno penalizzato il comparto. In questo percorso, l'Italia deve essere in prima linea in Ue a difesa dei nostri agricoltori".

"La Lega – conclude il senatore – continuerà a battersi a Bruxelles e a Roma contro la concorrenza sleale dei Paesi terzi, contro accordi penalizzanti come il Mercosur e per garantire semplificazione burocratica e una nuova PAC concreta ed equa".