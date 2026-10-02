Auser Cuneo, 130 soci al Castello Reale di Valcasotto con gli studenti del Cigna come guide

Bella esperienza, quella che si è svolta mercoledì 30 settembre scorso, per l'Auser Provinciale di Cuneo nell'ambito del progetto "Generazioni in movimento tra cultura ed inclusione".

130 soci Auser hanno avuto la possibilità, dopo una piccola passeggiata nei boschi, di visitare il Castello Reale di Valcasotto accompagnati, in veste di ciceroni, dai bravissimi studenti dell'Istituto Cigna di Mondovì. Questo per sottolineare l'importanza del confronto fra generazioni. La giornata si è conclusa con un bel momento di convivialità e di musica.

Questa giornata rientra nel progetto, finanziato dalla Regione Piemonte, che vedrà una seconda parte con la visita alla Reggia di Venaria, prevista per il 20 ottobre prossimo. I posti disponibili sul pullman sono già esauriti e sono numerose le iscrizioni in lista d'attesa. Protagonisti saranno di nuovo giovani studenti che guideranno i visitatori.

Ricordiamo nuovamente che domani, sabato 3 ottobre, l'Auser Cuneo e vallate organizza una visita, guidata dal Sindaco Giacomo Doglio, al MUDRI Museo Diffuso di Rittana (ritrovo presso il Chiosco del Parco Parri alle ore 14. Evento riservato ai tesserati Auser).

Inoltre venerdì 9 ottobre, alle ore 15, verrà inaugurata la nuova automobile Dacia Sandero, che servirà all'Auser di Cuneo per gli accompagnamenti. L'inaugurazione della Sandero si farà presso la Casa del Quartiere Donatello in Via Augusto Rostagni 23/L a Cuneo. La benedizione sarà celebrata dal Vicario episcopale don Flavio Luciano. Saranno presenti Mario Tretola, Presidente della "Casa del Quartiere Donatello" e Massimo Maria Macagno, Presidente del "Centro Servizi per il Volontariato – Società solidale". È stata invitata la Sindaca Patrizia Manassero e altri rappresentanti della municipalità. Vi sarà un piccolo rinfresco offerto dall'Auser Cuneo e vallate (ingresso libero). Si ringrazia nuovamente la Casa del Quartiere Donatello per la collaborazione e l'ospitalità.