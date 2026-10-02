Busca, il clima si scopre a piedi e dall'alto: domani il "Clima in Cammino Day" con volo in mongolfiera

Un sabato mattina per imparare a guardare la propria città, e il clima che cambia, con occhi completamente nuovi. E con una prospettiva inaspettata: quella del cielo.

Sono agli sgoccioli le prenotazioni per partecipare al percorso a piedi "Clima in Cammino Day", l'evento gratuito in programma per sabato 3 ottobre a Busca, parte integrante del più ampio progetto "Respirare l'Infinito". L'iniziativa, nata dalla sinergia tra le associazioni Datameteo Educational OdV, Busca&Verde e AbbigliaTempo, con il supporto del Comune di Busca e di Arenaways, promette un'immersione totale nella consapevolezza ambientale e nella sostenibilità.

Il percorso a tappe, della durata di circa tre ore, partirà alle 09:00 dalla Stazione ferroviaria (simbolo di mobilità dolce, raggiungibile comodamente in treno con corse da Saluzzo e Cuneo). Sotto la guida storico-naturalistica di Marco Sarale e dei meteo volontari di Datameteo, i partecipanti attraverseranno la città esplorandone diverse sfaccettature: dalla "Torre dei Venti" per capire il legame tra clima e storia, agli spazi di AbbigliaTempo dedicati alla moda circolare, fino all'esplorazione sensoriale tra i colori e i profumi del "Giardino dell'Infinito".

Dal basso verso l'alto: la magia della mongolfiera

Ma la vera chicca della giornata, meteo permettendo, guarderà verso l'alto. Ad accompagnare la mattinata di esplorazione urbana ci sarà infatti un volo speciale legato a "Correre con il Vento", il progetto promosso per unire l'osservazione del clima all'inclusione.

L'evento in mongolfiera si svolge con il fondamentale apporto del team della John Aimo Balloons e del prezioso supporto di Giro in Mongolfiera. Una collaborazione d'eccellenza che permetterà di ammirare le dinamiche atmosferiche e le bellezze del territorio cuneese, dimostrando come lo studio della meteorologia possa fondersi con un'esperienza di libertà assoluta.

E attenzione: le sorprese non finiranno qui! La mattinata riserverà ulteriori momenti inaspettati per tutti i partecipanti al cammino, rendendo l'esperienza a Busca ancora più unica.

«Il grande valore dell'iniziativa – ha ribadito il vicesindaco di Busca, Beatrice Aimar – risiede nella concretezza: imparare a comprendere che le scelte di ogni giorno possono fare un'enorme differenza». Un invito, quindi, a scoprire la città che non si vede abitualmente: dal basso, tra giardini e buone pratiche di riuso, e dall'alto, accompagnati dal volo silenzioso della mongolfiera.

Iscrizioni agli sgoccioli per la camminata

Attenzione: i pochi posti rimasti disponibili sono esclusivamente per partecipare all'esplorazione a piedi del "Clima in Cammino Day". La passeggiata è a numero chiuso, con un limite massimo di 25 partecipanti, ed è necessaria l'iscrizione. La giornata è inoltre certificata e valida come corso di aggiornamento per gli insegnanti, con il riconoscimento di 3 CFP.

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