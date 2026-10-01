Mondovì, la Funicolare anticipa la sua riapertura: servizio ordinario riattivato da venerdì 2 ottobre

La Funicolare di Mondovì riapre con due giorni di anticipo rispetto a quanto precedentemente ipotizzato. In questa fase, infatti, gli interventi propedeutici alla conferma della deroga di quattro anni (come da richiesta dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali) sono terminati e il servizio potrà tornare regolare già a partire da venerdì 2 ottobre. In tal senso, allora, in attesa di una nuova interruzione ancora da calendarizzare e sempre legata alla deroga cui sopra, il servizio ordinario riprenderà con la corsa delle ore 7.30 di venerdì 2 ottobre.