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Attualità | 01 ottobre 2026, 19:31

Mondovì, la Funicolare anticipa la sua riapertura: servizio ordinario riattivato da venerdì 2 ottobre

Terminati in anticipo gli interventi propedeutici alla conferma della deroga alla revisione generale

Mondovì, la Funicolare anticipa la sua riapertura: servizio ordinario riattivato da venerdì 2 ottobre

La Funicolare di Mondovì riapre con due giorni di anticipo rispetto a quanto precedentemente ipotizzato. In questa fase, infatti, gli interventi propedeutici alla conferma della deroga di quattro anni (come da richiesta dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali) sono terminati e il servizio potrà tornare regolare già a partire da venerdì 2 ottobre. In tal senso, allora, in attesa di una nuova interruzione ancora da calendarizzare e sempre legata alla deroga cui sopra, il servizio ordinario riprenderà con la corsa delle ore 7.30 di venerdì 2 ottobre

c.s.

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