La monregalese Alice Filippi alla regia degli ultimi tre episodi della serie sugli 883

La monregalese Alice Filippi è tornata sulla serie tv sugli 883 dopo aver diretto tre degli otto episodi della prima stagione. Nata nel 1982 a Mondovì, la regista si è diplomata alla New York Film Academy in regia per poi lavorare in produzioni di Carlo Verdone, Clint Eastwood, Ron Howard e Sam Mendes. Nel 2020 il suo primo lungometraggio, "Sul più bello", l'ha candidata come "Miglior regista esordiente" ai David di Donatello 2021 e come "Miglior Commedia" ai Nastri d'Argento.

La regista ha diretto gli ultimi tre episodi di "Nord sud ovest est", sequel di "Hanno ucciso l'Uomo Ragno", un produzione di Sky Studios e Groenlandia, che andrà in onda su Sky e Now da venerdì 9 ottobre. La serie mostra la fine della storia di Max Pezzali e Mauro Repetto ed è l'ultima stagione in programma