Prazzo, alla Sagra della Patata si impara a fare i raviolos occitani

La Valle Maira si prepara a celebrare uno degli appuntamenti più attesi dell'autunno. Il prossimo 2-3-4 ottobre 2026, ospiterà la 31ª Sagra della Patata, una manifestazione storico-culturale che quest'anno promette di stupire appassionati e buongustai con un programma ricco di novità, volto a valorizzare l'oro bianco dell'agricoltura di montagna.

Tra gli eventi di questa edizione vi sarà il laboratorio dedicato a "Le Raviolos", i celebri gnocchi della tradizione culinaria occitana.

Non si tratterà di una semplice dimostrazione passiva, ma di una vera e propria immersione nell'artigianato gastronomico: residenti e turisti avranno l'opportunità unica di mettere le mani in pasta, lavorando sotto la guida esperta delle custodi delle antiche ricette di valle, tramandate di generazione in generazione.

I partecipanti potranno scoprire la corretta consistenza dell'impasto e imparare il tradizionale movimento delle mani per modellare i fusi sulla spianatoia infarinata

La patata locale, caratterizzata da una consistenza e un sapore unici grazie alle coltivazioni d'alta quota, sarà la protagonista assoluta di questo viaggio nei sapori di una volta.

La giornata offrirà un'esperienza sensoriale e culturale a tutto tondo: ad arricchire l'atmosfera festosa ci penserà la grande mostra-mercato, dove i produttori della valle esporranno le eccellenze del territorio.

Il laboratorio si terrà domenica 4 ottobre dalle ore 12.00 alle ore 13.00 a Prazzo, presso lo stand allestito in occasione della sagra.

La partecipazione è gratuita. Per informazioni ed iscrizione: Luciana 347 103 2172

Il laboratorio è organizzato dalla Pro Loco di Prazzo, dalla Associazione Chaliar ODV, dal Comune di Prazzo e dall’Ecomuseo dell’Alta Valle Maira.







