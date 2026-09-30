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Attualità | 30 settembre 2026, 19:20

Alba celebra il "Capodanno del Tartufo": trifolao e tabui in festa tra piazza del Duomo, piazza Ferrero e il Mercato Mondiale

In corso la lunga notte che porterà allo scoccare della mezzanotte e all'avvio ufficiale della stagione di cerca: programma tra open day, show al Teatro Sociale e brindisi con l'Alta Langa Docg

Alba celebra il &quot;Capodanno del Tartufo&quot;: trifolao e tabui in festa tra piazza del Duomo, piazza Ferrero e il Mercato Mondiale

È in corso in queste ore ad Alba il "Capodanno del Tartufo", la manifestazione che dopo i primi momenti tenuti nel tardo pomeriggio proseguirà per tutta la serata sino al fatidico momento del singolare "capodanno" di mezzanotte, quando scatterà ufficialmente la stagione della cerca e della cavatura del Tartufo Bianco d'Alba in Piemonte.

La città si è già animata con i primi raduni dei "trifolao" e dei loro inseparabili "tabui", che hanno fatto da cornice a in piazza Duomo e piazza Michele Ferrero. 

A partire dalle ore 19 le porte del Mercato Mondiale del Tartufo si sono aperte per l'open day con i giudici del Centro Nazionale Studi Tartufo, affiancato dalle attività esperienziali in Sala Beppe Fenoglio.

La serata prosegue ora al Teatro Sociale "G. Busca" per la grande staffetta di storytelling condotta da La Pina di Radio Deejay, organizzata con il festival "Profondo Umano" – in cui la poetessa Tiziana Cera Rosco dialoga con Francesco Occhetto –, con 30 protagonisti tra istituzioni e cercatori pronti a raccontare il proprio legame con la 96ª Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba.

Terminato lo show a teatro, verso le ore 22.30, i partecipanti si ricongiungeranno in piazza Michele Ferrero con i rappresentanti di tutte le Associazioni dei Cercatori di Tartufo del Piemonte. Da qui partirà un corteo notturno lungo le vie del centro storico fino a piazza Risorgimento, dove allo scoccare della mezzanotte si terrà il countdown e il brindisi inaugurale curato dal Consorzio Alta Langa Docg, con degustazioni di prodotti locali organizzati da Confartigianato Cuneo e il Consorzio del Parmigiano Reggiano, accompagnati dalla musica tradizionale delle colline Unesco di Langhe, Monferrato e Roero.

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