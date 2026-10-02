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Curiosità | 02 ottobre 2026, 17:11

La regista monregalese Alice Filippi firma il finale della serie sugli 883

Dirige gli ultimi tre episodi di "Nord Sud Ovest Est - La leggendaria storia degli 883". La seconda e ultima stagione Sky Original di Sydney Sibilia è stata presentata a Milano e debutta venerdì 9 ottobre su Sky Serie e NOW

4 registi della seconda stagione Sky Original sulla storia degli 883, da sinistra: Simone Godano, Alice Filippi, Sydney Sibilia e Alessio Lauria

4 registi della seconda stagione Sky Original sulla storia degli 883, da sinistra: Simone Godano, Alice Filippi, Sydney Sibilia e Alessio Lauria

C'è anche un po' di Mondovì nel finale della storia degli 883. La regista monregalese Alice Filippi ha diretto tre degli otto episodi di "Nord Sud Ovest Est - La leggendaria storia degli 883". È la seconda stagione della serie Sky Original ideata da Sydney Sibilia, prodotta da Sky Studios e Groenlandia, e presentata oggi a Milano.

Oltre a Filippi, la stagione ha altri tre registi: lo stesso Sibilia, Simone Godano e Alessio Lauria. I nuovi episodi vanno in onda in prima serata su Sky Serie e in streaming su NOW da venerdì 9 ottobre 2026.

A Filippi è toccato il compito di chiudere il racconto. I suoi tre episodi sono gli ultimi della seconda e ultima stagione e andranno in onda in prima visione venerdì 6, 13 e 20 novembre.

Per la regista monregalese è un ritorno. Aveva già diretto tre episodi della prima stagione, "Hanno ucciso l'Uomo Ragno", uscita nel 2024, che raccontava gli inizi di Max Pezzali e Mauro Repetto. Ora ritrova il progetto nella fase conclusiva

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