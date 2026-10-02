La regista monregalese Alice Filippi firma il finale della serie sugli 883

C'è anche un po' di Mondovì nel finale della storia degli 883. La regista monregalese Alice Filippi ha diretto tre degli otto episodi di "Nord Sud Ovest Est - La leggendaria storia degli 883". È la seconda stagione della serie Sky Original ideata da Sydney Sibilia, prodotta da Sky Studios e Groenlandia, e presentata oggi a Milano.

Oltre a Filippi, la stagione ha altri tre registi: lo stesso Sibilia, Simone Godano e Alessio Lauria. I nuovi episodi vanno in onda in prima serata su Sky Serie e in streaming su NOW da venerdì 9 ottobre 2026.

A Filippi è toccato il compito di chiudere il racconto. I suoi tre episodi sono gli ultimi della seconda e ultima stagione e andranno in onda in prima visione venerdì 6, 13 e 20 novembre.

Per la regista monregalese è un ritorno. Aveva già diretto tre episodi della prima stagione, "Hanno ucciso l'Uomo Ragno", uscita nel 2024, che raccontava gli inizi di Max Pezzali e Mauro Repetto. Ora ritrova il progetto nella fase conclusiva