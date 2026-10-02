Cherasco, il Consiglio comunale approva il nuovo Piano di Protezione Civile, il primo aggiornamento dal 2008

Dopo le comunicazioni del Sindaco, il Consiglio comunale di Cherasco, riunito mercoledì 30 settembre, ha affrontato i quattro provvedimenti iscritti all'ordine del giorno, dedicati alla Protezione Civile, alla regolamentazione degli stalli rosa, alla programmazione dell'ente per il prossimo triennio e al Conto Consolidato 2025.

È stato innanzitutto approvato l'aggiornamento del nuovo Piano di Protezione Civile Comunale, insieme al relativo Regolamento comunale per la disciplina degli organi e delle strutture di Protezione Civile. Il documento aggiorna il precedente Piano, approvato nel 2008, intervenendo sull'organizzazione, sulle procedure e sugli strumenti a disposizione del Comune per affrontare le situazioni di emergenza. Il Piano comprende tavole cartografiche, schede delle risorse comunali e schede dedicate ai punti critici del territorio, oltre alle procedure e agli strumenti di attivazione previsti in caso di necessità. L'aggiornamento ha riguardato anche i contatti e gli indirizzi di cittadini e aziende presenti nelle aree considerate a rischio, in particolare rispetto a esondazioni e frane. Il provvedimento ha ottenuto il voto favorevole anche della minoranza.

Via libera anche al Regolamento per la disciplina della sosta negli stalli rosa, destinati ai veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o dei genitori con un bambino di età non superiore a due anni. Attualmente sono presenti due stalli nel centro di Cherasco e uno a Roreto, davanti all'asilo. L'Amministrazione ha indicato l'intenzione di individuarne altri, in particolare nelle vicinanze delle scuole. Il nuovo regolamento disciplina, inoltre, le modalità per la richiesta e l'utilizzo dell'apposito contrassegno ed entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.

Il Consiglio ha quindi approvato, con il voto contrario della minoranza, il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2027-2029, illustrato dall'assessore Elisa Bottero. Il documento definisce gli indirizzi della programmazione comunale per il prossimo triennio e costituisce il presupposto per la predisposizione del bilancio di previsione. È prevista una nota di aggiornamento al DUP entro il 30 novembre, quando sarà disponibile un quadro più definito in vista del bilancio di previsione 2027. Sul fronte finanziario, il DUP indica un grado di autonomia finanziaria superiore al 92%. Nel corso della presentazione è stato inoltre ricordato che l'attività di recupero dell'evasione tributaria ha prodotto negli ultimi anni entrate per una media di circa 320 mila euro all'anno, mentre la programmazione conferma l'intenzione di proseguire nell'attività di controllo delle posizioni tributarie e delle altre entrate, rendendo più efficace la riscossione. Il DUP prevede inoltre il passaggio al sacco conforme entro il primo semestre del 2027. La programmazione tiene conto della possibilità che il nuovo sistema determini inizialmente una riduzione del gettito, mentre l'andamento successivo sarà valutato alla luce dell'effettiva evoluzione dei costi del servizio.

Sul versante degli investimenti risultano oltre 3,45 milioni di euro già impegnati, dei quali 1,4 milioni già pagati e oltre 2 milioni da riportare. Tra gli interventi richiamati nel DUP figurano la riqualificazione dell'ingresso alla città dalla Salita Nuova, con riferimento alla parte dei bastioni orientali, e la riqualificazione del Campetto Rosso, intervento da avviare e finanziato con fondi FSC. Per via Vittorio Emanuele II la procedura risulta aggiudicata e l'avvio dei lavori è previsto secondo il cronoprogramma, anche in questo caso collegato ai fondi FSC. Per il nuovo asilo nido è prevista invece una rimodulazione in riduzione dell'intervento, con studi propedeutici alle successive fasi progettuali.

Un capitolo rilevante riguarda i servizi ai cittadini. La missione relativa all'istruzione e al diritto allo studio prevede circa 1,5 milioni di euro all'anno, mentre quella dedicata ai diritti sociali e alle politiche sociali prevede circa 972 mila euro. Tra i servizi richiamati figurano inoltre trasporto scolastico, mensa, asilo nido, cultura, sport e manutenzione delle strade e del verde.

La seduta è proseguita con l'approvazione del Conto Consolidato dell'esercizio 2025, ai sensi dell'articolo 233-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e del D.Lgs. n. 118/2011. Il documento registra un risultato economico consolidato pari a 1.976.364 euro e un patrimonio netto consolidato di 30.990.203 euro.