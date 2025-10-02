 / Attualità

Anche Alba torna in piazza per Gaza e la Flotilla: in centinaia al corteo partito dalla Zona H e arrivato in centro [FOTO]

In corso nella capitale delle Langhe la manifestazione indetta per protesta dopo il blocco della missione umanitaria

Nelle foto alcuni momenti della manifestazione in corso ad Alba

Cuneo lo aveva fatto ieri sera, nell’attesa del corteo annunciato per domattina in occasione dello sciopero generale indetto da Cgil, Usb e altre sigle sindacali. La capitale delle Langhe è invece tornata in piazza in questi minuti per ricordare "da che parte sta" e ribadire il proprio sostegno alla Flotilla e alla causa di Gaza, determinata a manifestare per chiedere "un presente e un futuro più umani".

Dopo quello partecipassimo dello scorso lunedì 22 settembre, in occasione dello sciopero indetto da una serie di sindacati di base, e dopo il presidio tenuto domenica in piazza Michele Ferrero per iniziativa dell’Ufficio della Pace, nella capitale delle Langhe sono così tornate a sventolare le bandiere della Palestina per la manifestazione partita poco fa dalla Zona H e diretta al centro cittadino al grido di "Blocchiamo tutto".

Le motivazioni sono ovviamente quelle che seguono la risposta di Israele alla missione umanitaria fermata nelle acque internazionali di fronte a Gaza con la richiesta a istituzioni e governi di fare pressioni affinché si fermi il massacro in corso nella Striscia da ormai due anni.

