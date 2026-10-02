Al via la campagna vaccinale dell'Asl Cn2. Partenza dall'8 ottobre per i bambini e dal 13 ottobre per gli adulti

La campagna di vaccinazione antinfluenzale 2026-2027, come previsto dalla Regione Piemonte, inizia l'8 ottobre per i bambini e il 13 ottobre per gli adulti. I Medici di Medicina Generale, i Pediatri di Libera Scelta, le Farmacie e i Centri Vaccinali formano una rete territoriale fondamentale per aumentare le coperture vaccinali.

Vaccinarsi ogni anno è la misura preventiva più efficace contro l'influenza. A causa della capacità del virus a mutare, raramente si acquisiscono le difese immunitarie adeguate da un anno all'altro e, quindi, è necessario ripetere la vaccinazione annualmente, in quanto ad ogni stagione la composizione del vaccino viene aggiornata ai ceppi circolanti più recenti.

Anche quest'anno, la vaccinazione antinfluenzale è offerta gratuitamente a:

· persone di età pari o superiore a 60 anni;

· donne che all'inizio della stagione epidemica sono in gravidanza e nel post partum;

· soggetti dai 6 mesi ai 65 anni di età affetti da patologie che aumentano il rischio di complicanze;

· bambini e adolescenti in trattamento a lungo termine con acido acetilsalicilico, a rischio di Sindrome di Reye in caso di infezione influenzale;

· soggetti di età compresa tra 6 mesi e 6 anni compiuti;

· individui di qualunque età ricoverati presso strutture per lungodegenti;

· familiari e contatti di soggetti ad alto rischio di complicanze;

· soggetti addetti a servizi pubblici di interesse collettivo e categorie di lavoratori a rischio (medici e personale sanitario; Forze di Polizia, Vigili del Fuoco, Forze dell'Ordine e altre categorie addette allo svolgimento di servizi pubblici di primario interesse; personale che, per motivi di lavoro, è a contatto con animali che potrebbero costituire fonte di infezione da virus influenzali non umani);

· donatori di sangue.

Per ricevere la vaccinazione è sufficiente recarsi presso gli ambulatori del Medico di Medicina Generale, gli ambulatori del Pediatra di libera Scelta, le farmacie aderenti alla campagna vaccinale o i Servizi Vaccinali dell'ASL CN2.

Il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL CN2 partecipa attivamente alla campagna di vaccinazione antinfluenzale. Chiunque non riesca a recarsi dal proprio medico curante, potrà vaccinarsi, dal 9 novembre al 18 dicembre 2026 e dal 11 al 29 gennaio 2027, presso gli ambulatori vaccinali del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL CN2 , con le seguenti modalità di accesso:

ALBA - Sede ASL CN2 - Via Vida, 10

Adulti: tutti i lunedì dalle ore 13.30 alle ore 15.30 (su prenotazione al numero 0173-316619)

Bambini: su prenotazione (al numero 0173-316619)

BRA - Casa della Comunità (ex Ospedale Santo Spirito) - Via Vittorio Emanuele II, 3

Adulti: tutti i venerdì dalle ore 13.30 alle ore 15.30 (su prenotazione al numero 0172-420410)

Bambini: su prenotazione (al numero 0172-420410)

Anche quest'anno è possibile ricevere la vaccinazione contro il COVID-19 insieme a quella antinfluenzale, in due somministrazioni distinte. Come previsto dal Ministero della Salute, la campagna nazionale di vaccinazione autunnale e invernale anti COVID-19 per il 2026-2027 si avvarrà dei vaccini adattati alla variante XFG.

La vaccinazione anti COVID-19 per i bambini sarà solo ad Alba, su prenotazione (al numero 0173-316619).

"Dobbiamo ricordare che la vaccinazione da un lato riduce drasticamente il rischio di contrarre l'influenza e di andare incontro a gravi complicanze, dall'altro riduce la circolazione del virus, proteggendo i più fragili" dichiara il dottor Salvatore Zito, Direttore del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL CN2. "Per questo motivo chi è a contatto con persone fragili, per lavoro o in famiglia, ha una responsabilità in più e la vaccinazione rappresenta uno strumento di difesa collettiva, indispensabile per tutelare se stessi e l'intera comunità".

Per dare ulteriore impulso alla campagna vaccinazioni 2026-2027, l'ASL CN2 ha organizzato anche, presso l'OSPEDALE MICHELE E PIETRO FERRERO di VERDUNO, due giornate dedicate (VACCINATION DAY) in cui sarà possibile immunizzarsi sia contro l'influenza, sia contro il COVID-19:

· martedì 10 novembre dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.30 alle ore 15.45

· mercoledì 09 dicembre dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.30 alle ore 15.45