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Sport | 02 ottobre 2026, 10:59

BASKET / "Tutti insieme, pronti a scendere in campo": Granda College Cuneo ha presentato la stagione 26/27 [FOTO e VIDEO]

Nella prossima annata agonistica il sodalizio cuneese scenderà in campo con 14 squadre, presentate giovedì 1° ottobre a SportArea

"Tutti insieme, pronti a scendere in campo".

Con queste parole Granda College ha accolto atleti e atlete, famiglie, allenatori, sponsor e cittadinanza alla presentazione ufficiale della stagione 2026/27, svoltasi giovedì 1 ottobre a SportArea, a Borgo San Giuseppe. 

Sarà una stagione di novità. A un anno dal passaggio da SRL SSD a cooperativa sociale SSD, Granda College è insieme società sportiva dilettantistica ed ente del Terzo settore. Fa sport per perseguire l’interesse generale della comunità, e il suo percorso è già stato premiato: la cooperativa ha vinto il Premio CoopStarUP 2026, promosso da Legacoop Piemonte e Coopfond con la Fondazione Compagnia di San Paolo. 

(Il presidente Daniele Grosso)

Nella stagione 2026/27 Granda College scenderà in campo con 14 squadre. 

Settore maschile

Divisione Regionale 1 (DR1)

Under 20 CSI in partnership con US Auxilium Cuneo

Under 19 • Under 17 Gold

Under 17 Silver 2010

Under 17 Silver 2011

Under 15 Gold

Under 15 CSI (Centro Sportivo Italiano) 

Settore femminile

Serie B

Under 19

Under 17 Gold

Under 17 Silver

Under 15 Gold

Under 14 

La partenza è già stata segnata dall’Open Day «Entra in gioco!» e dal tradizionale Torneo Bessone. 

Il presidente Danile Grosso ha aperto il programma degli interventi, durante il quale si sono alternati l'assessore regionale Paolo Bongioanni e l'assessore comunale Valter Fantino.

Le dichiarazioni del presidente Grosso (GUARDA IL VIDEO)

Presentati, poi, i gruppi squadra, lo staff tecnico e i dirigenti, di fronte ad un caldo pubblico composto dai famigliari dei ragazzi e delle ragazze.

Daniele Grosso con l'assessore regionale Bongioanni

Daniele Grosso con l'assessore regionale Bongioanni

Grosso con l'assessore comunale Fantino

Grosso con l'assessore comunale Fantino

sdl

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