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Attualità | 01 ottobre 2026, 14:44

Caraglio, al Teatro civico una serata sulla nutrizione negli sport di endurance con Marco Arnaudo

Martedì 6 ottobre alle 20.30 il biologo nutrizionista e triatleta élite parlerà di errori comuni e strategie vincenti: carboidrati, integrazione, crampi, idratazione e alimentazione in gara

Caraglio, al Teatro civico una serata sulla nutrizione negli sport di endurance con Marco Arnaudo

Come alimentarsi bene quando si pratica uno sport di resistenza? Se ne parlerà martedì 6 ottobre alle 20.30 al Teatro civico di Caraglio, nella serata "Nutrizione negli sport di endurance – Errori comuni e strategie vincenti". Relatore sarà Marco Arnaudo, biologo nutrizionista e triatleta élite, che unisce la preparazione scientifica all'esperienza diretta delle gare.

L'incontro si rivolge a chi pratica corsa, ciclismo, triathlon e altre discipline di lunga durata, a livello agonistico o amatoriale. Arnaudo affronterà quattro temi. Il primo sono i carboidrati, principale fonte di energia per l'atleta: quanti assumerne e in quali momenti. Si parlerà poi di integrazione, per capire quando serve davvero e come gestirla. Il terzo tema riguarda crampi e idratazione, con indicazioni sulla prevenzione e uno sguardo ai falsi miti più diffusi. Infine le strategie di gara, cioè come organizzare l'alimentazione per ottenere la migliore prestazione.

L'obiettivo è dare indicazioni pratiche e basate su evidenze scientifiche, per aiutare gli sportivi a evitare gli errori più frequenti e a gestire meglio allenamenti e competizioni.

Per informazioni e prenotazioni si può inquadrare il QR code sulla locandina, scrivere a info@marcoarnaudo.com oppure contattare il profilo Instagram marcoarnaudo.nu3tion.

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