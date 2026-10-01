Caraglio, al Teatro civico una serata sulla nutrizione negli sport di endurance con Marco Arnaudo

Come alimentarsi bene quando si pratica uno sport di resistenza? Se ne parlerà martedì 6 ottobre alle 20.30 al Teatro civico di Caraglio, nella serata "Nutrizione negli sport di endurance – Errori comuni e strategie vincenti". Relatore sarà Marco Arnaudo, biologo nutrizionista e triatleta élite, che unisce la preparazione scientifica all'esperienza diretta delle gare.

L'incontro si rivolge a chi pratica corsa, ciclismo, triathlon e altre discipline di lunga durata, a livello agonistico o amatoriale. Arnaudo affronterà quattro temi. Il primo sono i carboidrati, principale fonte di energia per l'atleta: quanti assumerne e in quali momenti. Si parlerà poi di integrazione, per capire quando serve davvero e come gestirla. Il terzo tema riguarda crampi e idratazione, con indicazioni sulla prevenzione e uno sguardo ai falsi miti più diffusi. Infine le strategie di gara, cioè come organizzare l'alimentazione per ottenere la migliore prestazione.

L'obiettivo è dare indicazioni pratiche e basate su evidenze scientifiche, per aiutare gli sportivi a evitare gli errori più frequenti e a gestire meglio allenamenti e competizioni.

Per informazioni e prenotazioni si può inquadrare il QR code sulla locandina, scrivere a info@marcoarnaudo.com oppure contattare il profilo Instagram marcoarnaudo.nu3tion.