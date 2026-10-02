 / Cronaca

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Cronaca | 02 ottobre 2026, 09:10

Rissa dopo la partita Under 15 tra ElleDi e Bisalta a Carmagnola: il Questore emette tre Daspo

I fatti risalgono ad aprile, sugli spalti del centro sportivo "Giorgio Demichelis". Un ragazzo e i suoi genitori hanno aggredito tre persone, tra cui un carabiniere libero dal servizio intervenuto per fermarli. Le prognosi vanno da 2 a 10 giorni

Tre daspo dopo la rissa a una partita giovanile di calcio

Tre daspo dopo la rissa a una partita giovanile di calcio

Il Questore di Torino ha emesso 3 Daspo a seguito dei gravi episodi di violenza che si sono verificati lo scorso aprile al termine dell’incontro di calcio Asr ELLEDI fc – Asdc Bisalta, presso il campo da gioco del centro sportivo “Giorgio Demichelis” di Carmagnola, nell'ambito del campionato provinciale Under 15.

I fatti sono avvenuti all'interno dell’impianto sportivo, nell’area degli spalti, dove è scoppiata una violenta lite tra le tifoserie, nel corso della quale, un giovane ha aggredito un tifoso della squadra avversaria nonché un altro spettatore intervenuto per placare gli animi. I genitori del giovane, a loro volta, hanno aggredito un tifoso appartenente all’Arma dei Carabinieri, libero dal servizio, anch’egli intervenuto per interrompere le condotte violente.

Nonostante fosse stato fermato dal militare, il giovane è riuscito a divincolarsi e a colpirlo con un pugno al volto, prima di fuggire dall’impianto. Un comportamento che ha prolungato lo stato di caos e tensione davanti a un pubblico fatto di famiglie e numerosi minori. A causa dell'aggressione, le vittime hanno riportato lesioni personali con prognosi rispettivamente di 10, 5 e 2 giorni .

redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium