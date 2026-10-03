CALCIO SERIE D / Le cuneesi sbarcano in Liguria a caccia di punti: in programma Ligorna-Saluzzo e Sanremese-Bra

Domenica in Liguria per le due squadre cuneesi presenti nel girone A: domani, 4 ottobre, andrà infatti in scena la sesta giornata del campionato di Serie D. Il Saluzzo si presenterà a Genova per sfidare il Ligorna, mentre il Bra farà visita alla Sanremese.

Il Saluzzo 1901 è l’unica formazione del raggruppamento, assieme a Biellese e Derthona, a non aver ancora subito sconfitte. Lo scorso weekend i ragazzi di Antonino Asta hanno pareggiato 0-0 all’”Amedeo Damiano” con l’allora capolista Derthona: un pari a reti bianche sembrato giusto alla luce delle occasioni avute da ambo le parti.

I granata faranno visita al Ligorna, finora apparso in calo rispetto alla gloriosa passata annata in cui i genovesi avevano sfiorato la promozione. I liguri, guidati da mister Claudio Terzi, sono però reduci dalla vittoria esterna sul campo del Chisola (1-2): dopo l’iniziale vantaggio torinese di Rizzo, i biancoblù si sono compattati e, grazie alle reti nel secondo tempo di Guerini e Piredda, hanno compiuto una notevole rimonta su un terreno complicato come quello di Vinovo.

I piemontesi occupano la sesta posizione con nove punti, a meno tre dalla capolista Alessandria, mentre i genovesi si trovano subito dietro, nel folto gruppo di squadre a quota sette (dal settimo all’undicesimo posto).

Il fischio d’inizio è in programma alle 15 presso il Campo Sportivo Ligorna a Genova. A dirigere l’incontro sarà Marco Targhetta di Castelfranco Veneto, coadiuvato dagli assistenti Antonino Longobardi di Arezzo e Francesco Cerino di Lucca.

L’AC Bra, invece, insegue ancora la prima gioia stagionale e spera di centrarla contro la Sanremese, compagine che, per ora, ha tradito le grandi attese della vigilia. I giallorossi arrivano dallo stop forzato di domenica scorsa: il match contro il fanalino di coda Celle Varazze è stato infatti rinviato all’ultimo minuto a causa dell’infortunio dell’arbitro. La gara verrà recuperata in settimana, mercoledì 7 ottobre alle 15:00.

Il tecnico Riccardo Boschetto ha sfruttato il periodo di riposo per riordinare le idee e dare nuova linfa al progetto di crescita intrapreso con la società a inizio estate. Ad aspettare i piemontesi c’è la Sanremese, reduce dalla sconfitta di misura (2-1) contro il Gozzano. I biancoazzurri, allenati da Gianluca Festa, non hanno finora capitalizzato appieno le ottime energie investite nel mercato estivo. Nonostante ciò, i liguri rimangono una delle formazioni di riferimento del girone A.

I braidesi si trovano al sedicesimo e terzultimo posto (con una sfida in meno delle altre) con soli due punti all’attivo, tre lunghezze più avanti si trovano gli imperiesi che attualmente occupano la tredicesima piazza.

La partita andrà in scena allo stadio Comunale di Sanremo con fischio d’inizio previsto per le 15. Il match sarà diretto da Tommaso Alberto Vazzano di Catania che potrà contare sull’aiuto degli assistenti Elvira Rizzo di Enna e Marco Mirabella di Acireale.

Nel prossimo turno di campionato, il settimo, ci sarà il tanto atteso derby cuneese Bra-Saluzzo: appuntamento a domenica 11 ottobre all’”Attilio Bravi”.