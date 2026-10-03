VOLLEY A3M / Gioventù, ambizione, territorio: presentato il "nuovo" Savigliano

Una serata tra istituzioni, squadra, settore giovanile, sponsor e nuove divise. Il presidente Guido Rosso: «Ripartiamo con entusiasmo e con la consapevolezza del valore del nostro progetto»

È ufficialmente iniziata la stagione 2026/2027 del Volley Savigliano. Nella serata di ieri, venerdì 2 ottobre, la società biancoblù ha presentato il nuovo Monge-Gerbaudo Savigliano, insieme alle tante componenti che fanno parte del progetto: istituzioni, atleti, staff tecnico, settore giovanile, sponsor e dirigenza.

Ad aprire l'evento, svolto come sempre nell’affascinante contesto della sala polifunzionale della Crosà Neira, sono stati i saluti del sindaco di Savigliano Antonello Portera, del sindaco di Cavallermaggiore Davide Sannazzaro e di Chiara Voghera, in rappresentanza di Atl Cuneo, insieme al video-saluto dell'assessore regionale allo Sport Paolo Bongioanni, che ha ringraziato il Volley Savigliano «per il grande lavoro che svolgete sul territorio e per la centralità che date da anni allo sport, importante volano del turismo locale».

Il presidente Guido Rosso ha quindi ripercorso il cammino della società, guardando alla stagione appena conclusa e alle nuove sfide.

«La presentazione della nuova stagione è sempre un momento particolare, perché ci permette di ritrovarci tutti insieme e di vedere quanto sia grande e articolata la nostra realtà – ha sottolineato Rosso –. Dietro alla prima squadra c'è un lavoro quotidiano che coinvolge il settore giovanile, allenatori, staff, dirigenti, volontari e sponsor. La scorsa stagione non è stata semplice, ma grazie all’unione di intenti abbiamo raggiunto il traguardo sperato con una grande rimonta. Ripartiamo con entusiasmo e con la consapevolezza di avere costruito un progetto che vogliamo continuare a far crescere».

Il nuovo Monge-Gerbaudo

Il momento più atteso è stato quello dedicato alla prima squadra, che si presenta al campionato di Serie A3 Credem Banca con un gruppo che unisce esperienza, continuità e giovani prospetti.

A guidare la squadra sarà ancora Andrea Berra, affiancato dal nuovo viceallenatore Matteo Giaccardi. Confermato anche Matteo Pistolesi, che per la nuova stagione ha ricevuto i gradi di capitano. Con lui, sono stati presentati tutti i compagni di una squadra rinnovatissima, ricca di gioventù e voglia di stupire nella terza serie nazionale.

Particolare risalto è stato dato ad Andrea Marassi e Carlo Ballari, originari rispettivamente di Savigliano e Cavallermaggiore, che certificano come impegno e sacrificio possa condurre anche i ragazzi “del luogo” a raggiungere la prima squadra.

Nel corso della serata è stato presentato anche lo staff tecnico e sanitario che accompagnerà la squadra durante il campionato.

Dal settore giovanile alla Serie A3

Grande spazio è stato dedicato al settore giovanile, vero investimento sul futuro della società.

Sul palco sono stati presentati gli allenatori delle formazioni che prenderanno parte alla stagione 2026/2027, dalla Serie D all'Under 17, dall'Under 15 all'Under 13 e al Volley S3.

La presenza dei giovani atleti e dei loro tecnici ha sottolineato ancora una volta la volontà del Volley Savigliano di costruire un percorso di crescita che parta dal vivaio e arrivi fino alla prima squadra.

Il grazie agli sponsor

La presentazione è stata anche l'occasione per rendere omaggio a quella che la società ha definito “la squadra silenziosa ma fondamentale”: gli sponsor.

A partire dai main sponsor Monge, Gerbaudo, Curti, Bonino & Saffirio, Banca CRS e Pescheria Conte, fino a tutti gli altri partner, sono numerose le aziende e le realtà del territorio che sostengono il progetto Volley Savigliano.

«Senza il sostegno dei nostri partner tutto questo non sarebbe possibile – ha ricordato il direttore generale Gilberto Botta –. Il loro contributo significa credere nel nostro progetto, nella nostra società e nel territorio che rappresentiamo. Sono stati anche loro a spronarci, lo scorso anno, quando le cose non stavano andando per il verso giusto. Il Volley Savigliano esiste dal 1973. Ciò significa che a Savigliano si pratica pallavolo a livello maschile da 53 anni ininterrottamente, e questo deve essere il nostro vanto».

Svelate le nuove divise

Tra i momenti più attesi della serata c'è stato lo svelamento delle nuove divise ufficiali per la stagione 2026/2027.

La nuova collaborazione con Volley e Sport +Adrenalina, nuovo sponsor tecnico del Volley Savigliano, è stata presentata attraverso l'ingresso in sala di Matteo Pistolesi, Luca Martina, Andrea Marassi e Marco Spagnol, che hanno indossato le nuove divise Home, Away, “libero 1” e “libero 2”.

La società ha inoltre presentato la “maglia del tifoso”, ordinabile a partire da venerdì 2 ottobre attraverso i canali del Volley Savigliano.

Il cuore della società

A chiudere la parte istituzionale della serata è stata la presentazione della dirigenza, con il presidente Guido Rosso, la vicepresidente Mirella Fiorito, il responsabile del settore giovanile Corrado Caula, il direttore generale Gilberto Botta, il direttore sportivo Francesco Dutto e tutti i dirigenti e collaboratori della società.

Un momento dedicato ai ringraziamenti verso sponsor, staff, volontari, collaboratori e sostenitori che lavorano quotidianamente per il Volley Savigliano.

A Gilberto Botta è spettato il compito di ribadire ancora una volta come la società biancoblù avrebbe l’ambizione di poter disputare le gare casalinghe in un impianto saviglianese, «ma purtroppo, nonostante le nostre richieste continue, le varie amministrazioni saviglianesi non sono riuscite a mettere a disposizione della nostra realtà, ma anche delle tante altre che gravitano sul territorio comunale, uno spazio idoneo. In tal senso, ringraziamo ancora una volta il Comune di Cavallermaggiore per l’ospitalità, con la speranza di poterlo salutare per l’ultima volta da qui a qualche anno (ride, ndr)».

È stata inoltre presentata la campagna abbonamenti per la stagione 2026/2027, con l'invito al pubblico a continuare a sostenere la squadra durante il campionato.

Il primo appuntamento è il 17 ottobre

La serata si è conclusa guardando già al campo. Il primo appuntamento casalingo del Monge-Gerbaudo Savigliano sarà sabato 17 ottobre alle ore 18.30, quando la formazione biancoblù affronterà il SAV Trebaseleghe.

La gara si disputerà al PalaSanGiorgio di Cavallermaggiore, che anche nella nuova stagione sarà la “casa” dei saviglianesi.

A chiudere la presentazione è stato infine un messaggio speciale: quello di Sara Curtis, atleta del territorio e vera e propria stella dello sport italiano, che ha rivolto attraverso un video i propri auguri al Volley Savigliano per la nuova stagione.

Una serata che ha riunito tutte le anime della società e dato ufficialmente il via alla stagione 2026/2027: dalla Serie A3 al settore giovanile, passando per sponsor, dirigenti, staff e tifosi, il Volley Savigliano è pronto a ripartire con i propri colori biancoblù.