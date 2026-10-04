Cuneoginnastica trionfa al Palaginnastica: pioggia di medaglie nel campionato Gold

Sabato 3 ottobre, al Palaginnastica di Torino, la Cuneoginnastica ha lasciato il segno. Quattro ginnaste scese in pedana nel massimo campionato proposto dalla Federazione, il Campionato Gold Junior e Senior, e un bottino di medaglie che parla da solo.

Categoria Junior: Jennifer è regina nel concorso generale, Alissa d'argento alle parallele. Per Jennifer una gara perfetta che l'ha vista condurre il concorso generale, mettendo in fila tutte le avversarie su tutti e quattro gli attrezzi e laureandosi Campionessa di giornata Gold.

Ma non è finita qui. Nelle finali di specialità, Jennifer ha fatto incetta di podi: medaglia d'oro alla trave con una esecuzione perfetta, medaglia d'argento al corpo libero e doppio bronzo, al volteggio e alle parallele asimmetriche. Al suo fianco, ottima la prova di Alissa. Ginnasta specialista, in gara solo su due attrezzi, trave e parallele, ha dimostrato tutta la sua classe alle asimmetriche conquistando una splendida medaglia d'argento in uno dei suoi due attrezzi preferiti.

Categoria Senior: Sara sul podio, Vera debutto d'oro. Tra le Senior, brilla l'esperienza e la solidità di Sara Hadouz. L'atleta più esperta del gruppo si è aggiudicata una meritatissima medaglia di bronzo nel concorso generale, il titolo più difficile che premia la completezza sui quattro attrezzi. Nelle finali ha poi aggiunto altri tre podi pesantissimi: bronzo al volteggio, bronzo alle parallele e argento alla trave. Debutto da incorniciare per Vera Giraudo, al suo esordio assoluto nel Campionato Gold. Un'emozione gestita da veterana, che le è valsa subito un oro splendente nella finale al volteggio e un quarto posto di altissimo livello nel concorso generale. Quattro ginnaste, otto medaglie, un risultato molto importante come avvio di stagione