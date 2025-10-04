Flotilla, Abderrahmane Amajou bloccato da Israele. Pd Piemonte: "Liberatelo"

Il Partito Democratico metropolitano di Torino e il PD Piemonte chiedono a gran voce la liberazione di Abderrahmane Amajou, braidese, presidente nazionale di Action Aid Italia e fondatore di CODIASCO Piemonte (Coordinamento delle Diaspore per la Cooperazione internazionale), tra gli attivisti della Global Sumud Flotilla bloccati dalle forze israeliane.

Abderrahmane era a bordo della barca “Paola 1”: dal primo ottobre non è stato più possibile mettersi in contatto con lui.

"Per lui e per tutti gli altri attivisti, - spiega il Pd Torino - che hanno avuto il coraggio di partecipare a questa missione, chiediamo la liberazione immediata dalla detenzione illegittima da parte del Governo israeliano". "Alla famiglia di Abderrahmane e a quella degli altri ostaggi va la nostra massima vicinanza in queste ore difficili e di forte preoccupazione" concludono i dem.