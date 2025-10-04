Francesco Mina, 17enne marenese, è la vittima dell'incidente avvenuto nella notte a San Lorenzo

È Francesco Mina, marenese classe 2008, la vittima dell'incidente stradale avvenuto la scorsa notte sulla strada provinciale 165, in località San Lorenzo a Fossano.

Il 17enne era stato alla festa di frazione Maddalene e si era diretto verso casa, a piedi, tra le 3,30 e le 4. Durante il tragitto, però, una Jeep condotta da un uomo di 34 anni lo ha investito, provocandone la morte sul colpo.

In mattinata, non vedendolo rientrare a casa, i famigliari avevano lanciato un appello sui social per provare a rintracciarlo, essendosi scaricata la batteria del suo telefono cellulare. La tragica notizia ha successivamente interrotto ogni speranza.

La salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria presso l'obitorio dell'ospedale di Savigliano. Disposta l'autopsia.

Ferito anche il conducente dell'auto, ricoverato in prognosi riservata nel nosocomio saviglianese.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti i Vigili del Fuoco con la squadra di Fossano, gli operatori del 118 ed i Carabinieri, il cui lavoro è stato reso più complicato dal fatto che il ragazzo non avesse con sé i documenti al momento dell'incidente.

