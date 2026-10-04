Inaugurata a Bra la mostra "Ricordé", omaggio fotografico ai braidesi di ieri e dell'altro ieri

È stata inaugurata ieri, sabato 3 ottobre, alla Zizzola, edificio simbolo della città di Bra, divenuto Casa della Memoria, la mostra fotografica "Ricordé". Si tratta di un allestimento in cui la memoria cittadina si risveglia: alcune delle oltre 30mila immagini dell'archivio di Bruno Risso tornano alla luce per raccontare l'anima, gli sguardi e le storie piccole e grandi della comunità roerina.

Il percorso espositivo si articola intorno all'imponente albero-scultura dell'artista Giovanni Borgarello ai cui rami sono appesi alcune decine di ritratti fotografici impressi nel vetro, opportunamente modificati dal curatore della mostra Giancarlo Volpi per tutelare la privacy dei soggetti ritratti.

La mostra propone scatti stampati in camera oscura dallo stesso Giancarlo Volpi, che ripercorrono frammenti di epopea domestica immortalata da Risso e dai suoi predecessori (Carlo e Giovanni Novara, Beppe Rainero): dalle gare di motocross all'America dei Boschi alle serate al Diamant con big della musica (da Patty Pravo a Massimo Ranieri).

Con questo allestimento prosegue il lavoro di salvataggio e valorizzazione dell'immenso archivio fotografico impresso su lastre di vetro che si deve a Bruno Risso: oltre 25mila ritratti realizzati tra i primi anni Sessanta e i primi anni Ottanta, ciascuno dei quali corredato da nome e cognome del soggetto ritratto. Appena terminato il lavoro di catalogazione sarà possibile, nel rispetto della normativa sulla privacy, fruire liberamente di questo patrimonio e vedere così affiorare visi cari e, con questi, frammenti di vita cittadina.

La mostra è stata presentata dal presidente del consiglio comunale Fabio Bailo, con il saluto iniziale del sindaco Gianni Fogliato, l'intervento di Bruno Risso, Giancarlo Volpi e Giovanni Borgarello e l'intervento conclusivo del vicesindaco Biagio Conterno.

La mostra sarà fruibile a ingresso libero alla Zizzola il sabato e la domenica dalle 10 alle 18 fino alla fine di ottobre.