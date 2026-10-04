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Curiosità | 04 ottobre 2026, 17:18

La leva del 1966 di San Rocco Castagnaretta festeggia il 15 novembre

I 60 anni della leva più numerosa

La leva del 1966 di San Rocco Castagnaretta festeggia il 15 novembre

I mitici anni ’60: è stata la leva più prolifica del paese, quella del 1966 che si appresta a festeggiare  i 60 anni. 

Erano oltre sessanta gli studenti del 1966, adesso, nella frazione alle porte di Cuneo, nonostante centinaia di nuovi alloggi, si fatica ad arrivare a 40 alunni per ogni annualità.

Per chi volesse aggiungersi, anche da altre località extra San Rocco (spesso le città maggiori non hanno questa tradizione), per ringraziare del percorso e per gettare le basi del futuro insieme in amicizia, i festeggiamenti si terranno domenica 15 novembre all’agriturismo Mulino delle Ortensie a Gaiola: più si è più si fa festa (per info e prenotazioni telefonare al coordinatore a cui vanno i ringraziamenti Claudio Bergia tel.353-4243745).

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