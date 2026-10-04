Coupe Fred Fellay, doppia vittoria per l'Acqua Sant'Anna Cuneo: Chênois e Tourcoing battuti 2-1

Una giornata nella quale coach Matteo Battocchio ha dato spazio a tutta la rosa a disposizione, alternando gli uomini in campo e utilizzando le due partite anche come importante occasione di lavoro in vista della stagione.

«Abbiamo scelto in queste due gare, indipendentemente dall'avversario e dall'importanza dei posti in palio, di girare un po' e mescolare le carte, dando a tutti l'opportunità di dimostrare – spiega coach Battocchio –. Secondo me è molto importante perché è un gruppo che si sta allenando molto bene ed è giusto che si raccolgano i frutti del lavoro che si fa in settimana».

Il tecnico sottolinea anche l'importanza di uscire dalle consuetudini: «È importante tenere un principio di "random" nel gioco e in alcuni meccanismi che non devono diventare delle zone di comfort. Quindi ogni tanto l'allenatore è un po' antipatico, rompe un po' le scatole, e oggi è stato così: ho voluto rompere un po' le scatole ai ragazzi».

La vittoria sul Chênois

Nella gara d'esordio l'Acqua Sant'Anna Cuneo parte con Coscione in regia, Feral opposto, Codarin e Mosca al centro, Giraudo e Champlin schiacciatori ricevitori e Cavaccini libero.

Il primo set è di marca piemontese, con Cuneo sempre avanti e capace di costruire il primo importante vantaggio sul 7-10 grazie al servizio di Coscione. L'Acqua Sant'Anna allunga fino all'8-12 e poi al 12-18, costringendo il tecnico svizzero Fabien Roy a utilizzare i time-out. Il Chênois prova a rientrare, ma Cuneo mantiene il controllo e chiude 19-25.

Nel secondo parziale arriva la reazione dei padroni di casa, trascinati anche dall'ex Luca Cardona. Il Chênois scappa sul 7-4 e poi sull'11-5. Battocchio modifica la diagonale inserendo Sala per Feral e, successivamente, Strehlau per Giraudo. Cuneo prova a ricucire lo svantaggio, ma gli svizzeri pareggiano i conti sul 25-19.

Nel terzo set l'Acqua Sant'Anna riprende subito il controllo. Sala e Strehlau rimangono in campo e i piemontesi allungano fino al 4-9, poi all'8-16. Anche l'ingresso di Barberio per Mosca contribuisce alla gestione del finale, con Cuneo che chiude il set 15-25 e conquista la prima vittoria della giornata.

Chênois Geneve – Acqua Sant'Anna Cuneo 1-2 (19-25/25-19/15-25)

Acqua Sant'Anna Cuneo: Coscione 1, Feral 13, Mosca 9, Codarin 5, Giraudo 3, Champlin 5, Cavaccini (L1), Argilagos, Sala 12, Volpe 1, Barberio 1, Strehlau 8. N.e. Loubeyre (L2).

Allenatore: Matteo Battocchio, Aiuto Allenatore: Mauro Rizzo, Aiuto Allenatore: Fabio Genre

Ricezione positiva: 47%; Attacco: 48%; Muri 11; Aces 4





Chênois Geneve: Mora 4, Cardona 13, Djokic 8, Douib 4, Kovacevic 5, Castelnau 3, Favre (L1), Grandejean, Abazi (L2), Tesi 3, Geneux. N.e. Nasibullin, Seidija. Allenatore: Fabien Roy

Ricezione positiva: 44%, attacco 44%, muri 4, aces 5

Durata set: 23', 28', 22' - Durata totale: 73'





La vittoria sul Tourcoing

Nella seconda gara della giornata arriva un'altra sfida combattuta. Battocchio parte con Argilagos e Sala in diagonale, Codarin e Volpe al centro, Champlin e Strehlau in banda e Loubeyre libero, che al termine della partita viene premiato come MVP.

Il primo set vede il Tourcoing prendere il largo dopo una fase iniziale equilibrata. Dal 9-11 i francesi piazzano un parziale di 5-1, grazie soprattutto all'efficacia del muro. Battocchio utilizza entrambi i time-out e prova anche la soluzione con Coscione e Feral, ma il Tourcoing mantiene il vantaggio e chiude 18-25.

Nel secondo set l'Acqua Sant'Anna cambia passo. Cuneo parte forte e si porta sul 7-4 grazie anche a un muro di Volpe. I francesi rientrano fino all'8-7, ma i piemontesi allungano nuovamente. Sul 12-8 arriva il time-out francese e al rientro Volpe firma l'ace del 13-8.

Il finale regala emozioni: Cuneo arriva al set point sul 24-21, ma il Tourcoing rimonta fino al 24-24. I piemontesi, però, trovano la reazione decisiva e chiudono 26-24 grazie a una battuta vincente di Champlin.

Nel terzo set Cuneo parte ancora forte, portandosi sul 4-0 grazie al turno al servizio di Champlin. Il Tourcoing reagisce e, dopo essere stato sotto 7-3, raggiunge la parità sul 16-16 con un muro di Pascal su Volpe. Battocchio ferma il gioco e Cuneo torna avanti, trovando anche l'ace di Champlin per il 20-18. Nel finale l'Acqua Sant'Anna completa la rimonta e chiude la partita 2-1 (18-25/26-24/25-22).

Acqua Sant'Anna Cuneo-Tourcoing Lille Metropole 2-1 (18-25/26-24/25-22)

Acqua Sant'Anna Cuneo: Argilagos 6, Feral 1a1 Volpe 9, Codarin 6, Champlin 8, Strehlau 9, Loubeyre (L1), Cosiocne, Mosca. N.e Barberio, Cavaccini (L2).

Allenatore: Matteo Battocchio, Aiuto Allenatore: Mauro Rizzo, Aiuto Allenatore: Fabio Genre

Ricezione positiva: 55%; Attacco: 52%; Muri 9; Aces 5





Tourcoing: Gallego 14, Pascal 8, Debes (L1), Canovas 8, Ben Romdhane 10, Antov 10, Giraudo 2, Andringa. N.e. Benthaer, Gomes, Dosso, Wisniewski.

Allenatore: Dorian Rougeryon.

Ricezione positiva: 52%, attacco 54%, muri 13, aces 3

Durata set: 22', 27', 25' - Durata totale: 74'

Le parole dei protagonisti

«Prima cosa, due gare, due vittorie. Siamo contenti – commenta Natahal Feral –. Abbiamo fatto bene questa mattina e questo pomeriggio abbiamo avuto qualche buco. Dobbiamo fare qualcosa meglio, specialmente sulla battuta, e questo pomeriggio ho avuto qualche problema anche in attacco. Però abbiamo ottenuto due vittorie importanti e vediamo domani».

Sulla sfida con Duren, Feral aggiunge: «È una bella squadra perché ha vinto contro Tourcoing. Dobbiamo fare bene per vincere e andare in finale e vincere qua».

Positivo anche il bilancio del libero Thibault Loubeyre, premiato come MVP della seconda partita: «È stato un po' complicato stamattina, abbiamo fatto fatica a entrare in partita. Giocare alle 13 non è una cosa che facciamo tutti i giorni, quindi è stata dura. Poi nella seconda partita all'inizio eravamo un po' tutti stanchi, ma la cosa positiva è che abbiamo reagito bene nel secondo set».

Loubeyre sottolinea soprattutto la reazione della squadra: «Non abbiamo abbassato la testa e alla fine abbiamo vinto la partita».

Sul riconoscimento personale, il libero francese aggiunge: «Sinceramente non me l'aspettavo, perché non sono molto contento di me stesso per questa partita. Sono molto esigente con me stesso».

Battocchio: "La vittoria di stasera è stata veramente gustosa"

Il tecnico piemontese guarda soprattutto alla capacità della squadra di reagire alle difficoltà: «Stamattina bene, perché dobbiamo ricordarci che facciamo sport e quindi il risultato è una componente importante ed è sempre importante vincere. Non è stata una bella partita. Stasera è stata una partita un po' più bella, anche se abbiamo sofferto molto di più. Proprio per questo la vittoria di stasera è stata veramente gustosa».

Ora l'ultimo appuntamento della fase a girone: «Domani un'altra battaglia come quella di oggi pomeriggio. Duren è una squadra che gioca molto bene, è molto forte e sbaglia molto poco».

Battocchio torna anche sul momento di difficoltà vissuto contro il Tourcoing: «Nel primo set abbiamo avuto un momento di blackout dove abbiamo preso un parziale di 9-1 e lì abbiamo fatto fatica ad accettare un po', a sapere di essere fragili, a giocare con la nostra fragilità. È stata molto importante la risposta dopo. Chiaro che dobbiamo lavorare perché la risposta arrivi prima e non nel set successivo, però credo che sia parte del processo di crescita che questi giocatori avranno non solo quest'anno, ma in un processo bello lungo».

Domani la sfida con Duren, poi le finali

Dopo la prima giornata, Acqua Sant'Anna Cuneo e Duren sono le due squadre ancora imbattute. Gli altri risultati hanno visto Duren imporsi per 2-1 sul Tourcoing Lille (25-23, 22-25, 25-18) e per 3-0 sul Chênois (25-23, 25-17, 25-17).

Domani, alle 13, Acqua Sant'Anna Cuneo affronterà dunque Duren. Alle 15 è in programma Tourcoing Lille-Chênois, mentre alle 17 si giocherà la finale per il 3°/4° posto e alle 18 la finalissima.

Tutte le partite della Coupe Fred Fellay sono disponibili in diretta streaming sul sito:

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