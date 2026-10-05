Da Pristina a Mostar in bicicletta: i Velociraptor di Boves attraversano cinque Paesi dei Balcani

Sono 750 chilometri, 9.000 metri di dislivello e cinque Paesi in otto giorni. È il bilancio del viaggio in bicicletta del gruppo Velociraptor di Boves, che ha portato dieci ciclisti attraverso i Balcani, da Pristina a Mostar.

La partenza è stata sabato 26 settembre da Pristina, la capitale del Kosovo. Nei primi giorni il gruppo ha attraversato le montagne dell'Albania fino al lago di Scutari, al confine con il Montenegro.

In territorio montenegrino i ciclisti sono passati per il Parco nazionale del Lovćen e poi sono scesi verso le Bocche di Cattaro, la baia di Kotor. Hanno quindi proseguito lungo la costa fino a Dubrovnik, in Croazia.

L'ultima parte del viaggio si è svolta in Bosnia-Erzegovina. Il gruppo ha attraversato il parco naturale di Hutovo Blato e sabato 3 ottobre è arrivato a Mostar, la meta finale.

È stato un viaggio impegnativo sia per la distanza sia per il dislivello. I dieci ciclisti di Boves hanno conosciuto paesaggi molto diversi tra loro, dalle montagne dell'interno alle coste dell'Adriatico, dai laghi alle zone umide.