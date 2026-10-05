Robaldo all'Assemblea di Anci Piemonte: "Servono risposte concrete per sostenere i Comuni"

Il presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo ha partecipato sabato 3 ottobre alla 44ª Assemblea annuale di Anci Piemonte, ospitata nel Teatro Sociale Giorgio Busca di Alba.

L'appuntamento ha riunito sindaci e amministratori provenienti da tutto il Piemonte per un momento di confronto dedicato al ruolo dei Comuni, alle prospettive di sviluppo dei territori e alle principali criticità che gli enti locali sono chiamati ad affrontare.

L'assemblea, tradizionale momento di incontro dell'associazione che rappresenta i Comuni piemontesi, ha posto al centro del dibattito il rapporto tra istituzioni e sistema economico, approfondendo il contributo delle amministrazioni locali alla crescita e alla competitività dei territori.

Nel corso dei lavori, Luca Robaldo, intervenuto sia in qualità di presidente della Provincia di Cuneo sia come sindaco di Mondovì, ha richiamato l'attenzione sulle difficoltà che accomunano gran parte degli enti locali, a partire dall'aumento dei costi energetici, dalla necessità di reperire risorse per il rinnovo dei contratti del personale, dalla carenza di segretari comunali e dall'impatto di procedure burocratiche che gravano allo stesso modo su realtà molto diverse per dimensioni e popolazione. «Ho cercato di rappresentare le esigenze che accomunano molti, se non tutti, i sindaci della nostra provincia: – ha sottolineato – il caro energia continua a pesare sui bilanci comunali, nonostante gli investimenti realizzati negli ultimi anni per migliorare l'efficienza energetica degli edifici pubblici. A questo si aggiunge la necessità di sostenere il rinnovo dei contratti dei dipendenti e di far fronte alla cronica carenza di figure fondamentali come i segretari comunali. Sono questioni che ogni giorno amministratori e amministratrici si trovano ad affrontare sul territorio".

Il presidente ha inoltre evidenziato il tema delle responsabilità in capo agli amministratori locali, in particolare per quanto riguarda la sicurezza e l'applicazione delle normative, aspetti che richiedono sempre maggiore attenzione e impegno da parte dei Comuni: «Ai sindaci vengono richieste competenze e responsabilità sempre più ampie, come ad esempio il rispetto dei piani di sicurezza in occasione di feste e sagre. Per questo è fondamentale che gli enti locali possano contare su strumenti adeguati, su norme più vicine alle esigenze dei territori e sul necessario supporto per continuare a svolgere con efficacia il proprio ruolo al servizio delle comunità».