Cuneo, fugge davanti a un controllo della Polizia Locale: arrestato

Nel pomeriggio del 30 settembre, il personale della Polizia Locale impegnato nei controlli all’interno del cosiddetto “Quadrilatero” – un’area presidiata costantemente dalle forze dell’ordine, dove si registra un progressivo miglioramento della sicurezza – è dovuto intervenire per contenere un uomo in forte stato di alterazione e poco collaborativo.

Infastidito dagli operatori che tentavano di identificarlo per contestargli la violazione dell’ordinanza sindacale (che vieta il consumo di alcol sul suolo pubblico in alcune aree della città), l’uomo si è dato alla fuga.

Gli agenti hanno immediatamente pattugliato il perimetro per rintracciarlo. Nel frattempo il soggetto, sperando di eludere i controlli, si è tolto la felpa e ha indossato un paio di pantaloncini corti nel tentativo di camuffarsi, per poi tornare dal proprio gruppo di amici.

Nuovamente notato e raggiunto dagli agenti, l’uomo ha manifestato ancora una volta una forte ostilità. Per riportare l’ordine, è stato quindi accompagnato presso gli uffici del Comando di via Roma 6, dove è scattato l’arresto. Successivamente, l’uomo è stato giudicato per direttissima.

La Polizia Locale prosegue costantemente nell’applicazione delle norme vigenti. L’obiettivo resta quello di contribuire, in sinergia con le altre Forze dell’ordine e le istituzioni coinvolte, a rendere il quartiere sempre più sicuro e vivibile per i residenti.