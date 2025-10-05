A Brichèt il Palio 2025: l’esultanza e le parole di Zahnd, già vincitore nel 2023  [VIDEO]

Tre vittorie negli ultimi quattro anni. E’ l’invidiabile bottino che Brichèt porta a casa dopo la vittoria che Gianluca Zahnd, nome di fantasia Rombo, primo sul traguardo a cavallo del ciucchino Tuono, ha portato agli smalti azzurri, rosa e argento conquistando l’edizione 2025 del Palio degli Asini.

Non una prima volta, per Zahnd, vincitore già nel 2023, allora col nome di Zeus sull’asino Pegaso (nel 2022 aveva vinto Silvano Accomo), che per la gioia del presidente Fabrizio Campegotti ha portato alla bellezza di quindici le affermazioni complessive di Brichèt, che nell’albo d’oro allunga sulle inseguitrici Moretta e Patin e Tesor, ferme a 9.

Nelle immagini che seguono, raccolte da Silvano Bertaina, le parole l’arrivo sul traguardo, l’esultanza e la soddisfazione nelle parole di Zahnd e Campegotti [VIDEO].