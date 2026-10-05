Statale 28 del Colle di Nava, Sacchetto (Fdi): "La Regione sostenga il comitato di monitoraggio della Provincia di Cuneo"

Il Consigliere regionale di Fratelli d'Italia Claudio Sacchetto ha depositato un nuovo Ordine del Giorno, il numero 812, avente ad oggetto: sostegno all'iniziativa per il monitoraggio e l'ammodernamento della Strada Statale 28 del Colle di Nava, strada di interesse nazionale, collegato al Disegno di legge n. 140 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2026".

Al centro dell'iniziativa c'è la richiesta alla Regione Piemonte di sostenere concretamente l'iniziativa promossa dalla Provincia di Cuneo per l'istituzione di un Comitato di monitoraggio sulla SS28, favorendo il raccordo tra il Comitato, le strutture regionali, gli enti locali interessati, Anas e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

"Serve una voce territoriale forte e un monitoraggio costante, chiediamo alla Regione di sostenere e valorizzare il Comitato di monitoraggio promosso dalla Provincia di Cuneo – spiega Sacchetto – perché sulla SS28 è necessario che il territorio abbia una voce forte, coordinata e costante. La Provincia ha introdotto uno strumento importante: ora è fondamentale che la Regione lo affianchi e lo sostenga, mettendo in rete le informazioni e le interlocuzioni con ANAS e Ministero. Dobbiamo avere una visione complessiva della SS28 e soprattutto dobbiamo monitorare nel tempo ciò che viene programmato. Il Comitato della Provincia può svolgere esattamente questa funzione e la Regione deve essere al suo fianco".

L'iniziativa si inserisce in un percorso che Sacchetto porta avanti da tempo sulla viabilità della Valle Tanaro. Nel marzo 2025 il consigliere regionale aveva presentato l'interrogazione n. 292, dedicata ai disagi e alla gestione del traffico sulla SS28, successivamente aveva presentato l'Ordine del Giorno n. 280, approvato all'unanimità dal Consiglio regionale l'8 luglio 2025, con il quale si chiedeva di inserire gli interventi di manutenzione straordinaria e ammodernamento della SS28 nel Contratto di Programma ANAS 2026-2030.

A seguito di quell'impegno, Sacchetto aveva poi presentato l'interrogazione n. 691 per verificare lo stato di attuazione dell'OdG. La risposta della Giunta aveva confermato l'avvio delle interlocuzioni con Mit e Anas per rappresentare la necessità di inserire gli interventi sulla SS28 nella programmazione pluriennale.

"Abbiamo già ottenuto un impegno unanime del Consiglio regionale e abbiamo verificato che le interlocuzioni istituzionali sono state avviate, adesso facciamo un passo ulteriore: chiediamo che la Regione sostenga formalmente il Comitato di monitoraggio della Provincia e che questo diventi uno strumento stabile di confronto con ANAS e Ministero, la SS28 è un'infrastruttura strategica per la Valle Tanaro, per il Cuneese e per il collegamento con la Liguria: dobbiamo seguirla con continuità, fino alla realizzazione degli interventi necessari", conclude Sacchetto.

L'ordine del giorno impegna quindi la Giunta regionale a sostenere il comitato di monitoraggio promosso dalla Provincia di Cuneo, favorire il raccordo con le competenti strutture regionali, proseguire le interlocuzioni con Mit e Anas e mantenere costantemente informato il Consiglio regionale sull'avanzamento degli interventi di ammodernamento della SS28.