Flotilla, l'attivista Abderrahmane Amajou torna in Italia

L'attivista piemontese della Global Sumud Flotilla Abderrahmane Amajou, presidente nazionale di Action Aid Italia e fondatore di CODIASCO Piemonte (Coordinamento delle Diaspore per la Cooperazione internazionale), domani partirà da Israele per Atene.

Volo charter per Atene

Abderrahmane - conosciuto nel nostro territorio come AB, ex vicepresidente dell'Ufficio Pio ed ex consigliere comunale del Pd a Bra nel Cuneese - era a bordo della barca “Paola 1” ed era nel gruppo degli ultimi 15 italiani della Flotilla rimasti in Israele. "Domani - scrivi il ministro degli Esteri Antonio Tajani su "X" - partiranno con un volo charter per Atene".

"Saranno assistiti - spiega il vicepremier - dalla nostra Ambasciata sia alla partenza e poi in Grecia, nel trasferimento verso l'Italia!.