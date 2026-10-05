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Sport | 05 ottobre 2026, 09:38

CALCIO ECCELLENZA / Fossano-Chieri 2-0, mister Fresia: "Arrivavamo da un tour de force, abbiamo faticato ma ne siamo usciti bene" [VIDEO]

Il tecnico blues continua: "Cinque vittorie fondamentali per il gruppo"

Paolo Fresia, allenatore del Fossano

Paolo Fresia, allenatore del Fossano

Il Fossano fa cinque su cinque: ieri pomeriggio, domenica 4 ottobre, i blues hanno battuto con il risultato di 2-0 il Chieri. La sfida, andata in scena allo stadio "Angelo Pochissimo", era valida per la quinta giornata del girone B del campionato di Eccellenza.

Il match è stato deciso dalle reti fossanesi di Giuseppe Giovinco, su rigore al 56', e Derrick Gyimah dieci minuti più tardi (66').

I ragazzi di mister Paolo Fresia consolidano così il loro primato in classifica salendo a quota 15 punti.

Prossimo appuntamento per il Fossano domenica 11 ottobre sul campo della neopromossa Carmagnola: fischio d'inizio alle 15:30 allo stadio comunale di Carmagnola.

Le dichiarazioni del tecnico Paolo Fresia e dell'attaccante Giuseppe Giovinco al termine dell'incontro (GUARDA IL VIDEO)

Samuele Bernardi

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