SUPERMOTO / Il trinitese Mauro Cucchietti vice campione della classe SM5

Il circuito ferrarese di Pomposa ha ospitato ieri, domenica 4 ottobre, in una bella giornata, l’ultima prova degli Internazionali d’Italia Supermoto, ai quali prende parte il trinitese Mauro Cucchietti, impegnato nella classe SM5, alla guida di una Honda preparata dalla Gazza Racing.

La pista era molto impegnativa e scivolosa, anche perché lo sterrato è stato bagnato molto e le ruote delle moto spargevano la sabbia un po’ su tutta la pista, mettendo però tutti nelle stesse condizioni.

Come di consueto le classi SM3 - SM5 - Young e Femminile hanno gareggiato insieme, con classifiche separate.

Nelle qualifiche il miglior tempo è stato staccato da Matteo Piva (SM5), seguito da qualche velocissimo pilota delle classi SM3 e Young, con Mauro Cucchietti (SM5) quinto e Gabriele Gianola (SM5) settimo.

Al via di gara uno Piva impone il suo ritmo e conclude vincitore la manche mentre Cucchietti, partito in terza posizione, subisce un contatto da parte dei giovani arrembanti della Young, che gli danneggia il freno posteriore per cui deve accontentarsi di chiudere in sesta posizione, ma secondo della classe SM5, con Gabriele Gianola nono, ma terzo della stessa classe.

Stesso copione nella seconda manche, con Piva al comando, Cucchietti partito nuovamente terzo, deve ancora cedere ai più giovani terminando quinto salendo però sul secondo gradino del podio della classe SM5, seguito da Gianola, nono classificato, ma terzo della SM5.

Il circuito di Pomposa ha quindi laureato campione degli Internazionali d’Italia della classe SM5 il veneto Matteo Piva (Moto Club Tre Pini - KTM) con 287 punti, seguito dal trinitese Mauro Cucchietti (M.C. Orbassano Racing - Honda), con 267 punti e dal biellese Gabriele Gianola (M.C. Vittorio Alfieri - Husqvarna) con 230 punti, seguiti d una decina di altri conduttori.

“Io ce l’ho messa tutta, ma Piva è stato più forte, per cui mi complimento con lui - ha riferito Mauro Cucchietti -. Sono riuscito a contenere il distacco in venti punti, ma lui ne aveva di più e, salvo qualche mio exploit e qualche errore di troppo, è stato più regolare, per cui mi devo accontentare di essere il vice campione. Ringrazio, come sempre, Max Gazzarata della Gazza Racing, che mi ha preparato ottimamente la moto, Luca Ciaglia che mi ha supportato per tutta la stagione ed i miei sponsor: Officina LA.RA. Saluzzo, Dentis Riciclaggio Sant’Albano Stura, Canavese Cattolica Assicurazioni Fossano, Autofficina Bruno Vissio Trinità e CTE Energy Trinità”.