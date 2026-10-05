“Run Dirty Free”: un sabato dedicato a sport e rispetto per l’ambiente

“Run Dirty Free” è nato dalla collaborazione tra tre realtà giovanili: la Consulta Giovanile di Cuneo, il Run Club Kinetix e il gruppo di ragazzi ideatore di Togetherproject, il sito dedicato alle iscrizioni agli eventi organizzati nella provincia di Cuneo.

La collaborazione tra queste realtà ha dimostrato come i giovani fossero pienamente in grado non solo di proporre iniziative innovative, ma anche di organizzarle e portarle a termine in completa autonomia. Il progetto ha inoltre rappresentato un esempio concreto di come la partecipazione giovanile possa trasformarsi in un’azione positiva e utile per la comunità attraverso la pratica del plogging.

Il plogging è un format nato in Svezia che combina la corsa o la camminata con la raccolta dei rifiuti. L’obiettivo del progetto era dimostrare come i giovani fossero capaci di ideare e realizzare attività concrete su temi di grande attualità, dando particolare risalto alla pratica dello sport come strumento di socializzazione e di rispetto per l’ambiente in cui viviamo.

L’evento si è svolto sabato 3 ottobre, alle ore 16, presso il parco Parri, nell’ambito del festival Connessioni. Ai partecipanti iscritti sono state consegnate le magliette ufficiali dell’iniziativa, simbolo di una giornata all’insegna della partecipazione e dell’impegno civico.

Nonostante la breve durata della corsa, l’iniziativa ha suscitato un’ottima risposta da parte della cittadinanza. Numerosi cittadini hanno ringraziato i partecipanti per il loro impegno e si sono mostrati interessati a conoscere meglio il plogging e le modalità di partecipazione.

Alla luce del riscontro ottenuto e delle richieste ricevute dai partecipanti, il format “Run Dirty Free” verrà riproposto negli anni, con l’obiettivo di coinvolgere un numero sempre maggiore di persone e promuovere una cittadinanza attiva, consapevole e rispettosa dell’ambiente.