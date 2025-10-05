Fiamme in una palazzina a Bra: deceduto un uomo

Saranno le opportune indagini a far luce su quanto accaduto ieri sera, sabato 4 ottobre, in una palazzina nella centrale piazza Carlo Alberto, nel Comune di Bra dove un incendio è divampato all'interno di un alloggio al civico 27.

L'allarme è scattato poco dopo le 21, dopo che alcuni residenti nello stabile avvertendo odore di bruciato e fumo per le scale, hanno chiamato il numero unico di emergenza.

Sul posto è stato richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco con le squadre di Bra e Alba con l'autoscala, della Polizia locale braidese e dei Carabinieri che all'interno dei locali, sede di uno studio di commercialisti, hanno rinvenuto il corpo di un uomo sulla sessantina, purtroppo deceduto. Il personale sanitario intervenuto non ha potuto fare altro che constatare il decesso.

La vicenda, segnalata all'autorità giudiziaria, è al vaglio della Polizia locale di Bra che si sta occupando delle indagini. L'incendio è stato circoscritto e non ha interessato altre porzioni dallo stabile.



Dopo le operazioni di messa in sicurezza dell’appartamento, la Polizia Locale ha provveduto a sequestrare l’immobile, mentre la salma è stata trasferita nelle camere mortuarie dell’ospedale di Verduno.



Verso mezzanotte i residenti del condominio hanno potuto fare rientro nelle proprie abitazioni in quanto l’immobile non ha subito danni strutturali.