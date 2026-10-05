SKIROLL / Vittoria con record per Martino Carollo al Grand Prix Sporful [VIDEO]

Martino Carollo e Maria Gismondi hanno firmato l’edizione 2026 del Grand Prix Sportful, la prova in salita in tecnica libera sui 9,5 chilometri che separano Pedavena dal Passo Croce d’Aune, in provincia di Belluno, per un dislivello complessivo di 680 metri.

Tanto per il cuneese che per la laziale, la vittoria è stata sottolineata dal nuovo record dell’evento, giunto all’edizione numero 47: Carollo è stato il primo a raggiungere il traguardo nella mass start senior, presentandosi a Passo Croce d’Aune 30’12″6 dopo la partenza: per il poliziotto si tratta del secondo successo consecutivo a Pedavena, con la soddisfazione di aver limato un secondo al primato di Ireneu Esteve Altimiras del 2019.

Alle sue spalle, sul secondo gradino del podio, è salito il coetaneo Giacomo Petrini (Esercito), staccato di 3″5 mentre in terza piazza si è inserito Davide Ghio (Fiamme Gialle) che con un divario di 21″8 ha preceduto il più giovane Daniel Pedranzini (Fiamme Gialle) ed il più esperto Paolo Ventura (Esercito); a seguire, la top ten è stata completata da Davide Graz (Fiamme Gialle), Elia Barp (Fiamme Gialle), Simone Daprà (Fiamme Oro), Martin Coradazzi (Esercito) e Giovanni Ticcò (Fiamme Oro).

L'arrivo di Carollo al traguardo di Passo Croce d’Aune (GUARDA IL VIDEO)