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Volley | 05 ottobre 2026, 14:32

VOLLEY FEMMINILE / La squadra di "Time Out Women" è pronta a tornare in campo: venerdì 9 ottobre (ore 21) la prima puntata

Sesta stagione per il format sulla serie A femminile di volley. Time Out Women si occuperà anche della neonata serie A3. Confermata la conduzione del programma con Matteo La Viola e Lidia Bonifazi. Venerdì 9 ottobre la prima puntata in diretta

VOLLEY FEMMINILE / La squadra di &quot;Time Out Women&quot; è pronta a tornare in campo: venerdì 9 ottobre (ore 21) la prima puntata

Con l’avvio di una nuova stagione agonistica di volley femminile, riparte "TIME OUT WOMEN", il format del gruppo editoriale More News dedicato alla pallavolo femminile. Il programma, che riaccenderà microfoni e telecamere questo venerdì 9 ottobre alle ore 21, giunge alla sua sesta stagione, pronto a raccontare tutte le emozioni della serie A1 e della A2 femminile e da quest’anno anche della neonata serie A3. 

Confermati alla conduzioni il giornalista Matteo La Viola e l’ex palleggiatrice Lidia Bonifazi, così come la squadra di collaborati esterni, con in prima linea i giornalisti Marco Bertello e Alessio Murace. Anche per questa nuova stagione la regia del programma è affidata a Riccardo Lacqua

Confermata anche la struttura del format, con collegamenti, interviste e approfondimenti sui tre campionati di serie A femminile. Time Out andrà in onda dallo studio cuneese di corso Nizza e sarà trasmesso on line sulla home-page di numerose testate on line del gruppo More News, come Targatocn.it, Piazzapinerolese.it, Torinoggi.it, Lavocedialba.it e Ilbustese.it, sulle loro pagine Facebook e su Youtube di Targatocn.it.

Redazione

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