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Curiosità | 06 ottobre 2026, 13:15

Bra, la classe 1975 si ritrova nel segno delle emozioni

Sabato 17 ottobre cena con rimpatriata e un occhio alla beneficenza

Una precedente rimpatriata della leva 1975

Una precedente rimpatriata della leva 1975

Cinquantuno anni di vita, di strade che si dividono e poi si incrociano di nuovo, mantenendo intatto l’affetto di un tempo.

I “giovanotti” della classe 1975 di Bra si danno appuntamento sabato 17 ottobre per una rimpatriata dal sapore delle emozioni. Sarà infatti l'occasione di rivivere i ricordi dell'infanzia, rinsaldare vecchie amicizie e riallacciare i contatti persi.

Il programma prevede la cena presso il ristorante La Porta delle Langhe di Cherasco. Poi, la festa. Tra risate, convivialità e musica, si ballerà al ritmo dei Tutta Fuffa. Plus: parte del costo andrà in beneficenza.

Insomma, un evento atteso, figo e pure solidale.

Silvia Gullino

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