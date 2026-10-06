Bra, la classe 1975 si ritrova nel segno delle emozioni

Cinquantuno anni di vita, di strade che si dividono e poi si incrociano di nuovo, mantenendo intatto l’affetto di un tempo.
I “giovanotti” della classe 1975 di Bra si danno appuntamento sabato 17 ottobre per una rimpatriata dal sapore delle emozioni. Sarà infatti l'occasione di rivivere i ricordi dell'infanzia, rinsaldare vecchie amicizie e riallacciare i contatti persi.
Il programma prevede la cena presso il ristorante La Porta delle Langhe di Cherasco. Poi, la festa. Tra risate, convivialità e musica, si ballerà al ritmo dei Tutta Fuffa. Plus: parte del costo andrà in beneficenza.
Insomma, un evento atteso, figo e pure solidale.