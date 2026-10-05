Francesca Caon, la cioccolatiera di Racconigi che ha vinto il Belcolade Award 2026

La passione per i dolci è nata nella cucina di nonna Caterina. Da lì Francesca Caon, maître chocolatier di Racconigi, ha seguito il cacao fino al Perù. Domenica 4 ottobre, a Milano, ha vinto il Belcolade Award 2026. È la prima donna a ottenere il premio, arrivato quest'anno alla quarta edizione.

Il vincitore è stato annunciato davanti agli invitati della cena di gala del XXX Simposio pubblico dell'Accademia Maestri Pasticceri Italiani, nelle sale del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia.

Quest'anno il premio ha cambiato formula. Non c'è stata una prova in laboratorio: la giuria ha valutato il percorso professionale di chi, negli anni, ha fatto del cioccolato il segno distintivo del proprio lavoro. Per la prima volta ha potuto votare anche il pubblico, chiamato a scegliere online tra i sei finalisti. Secondo la giuria, la storia di Francesca Caon si è distinta per coerenza, personalità e creatività. Hanno pesato anche la forte attenzione alla sostenibilità e la capacità di parlare a un pubblico nuovo.

Francesca Caon è nata a Carmagnola nel 1993 e ha fatto di una passione di famiglia il suo mestiere. Si è diplomata in Arte bianca all'Istituto Giolitti di Mondovì, poi ha deciso di risalire all'origine del cacao. Ha studiato e viaggiato in Italia, Irlanda e Belgio prima di arrivare in Sud America. Si è formata nella degustazione con l'International Institute of Chocolate and Cacao Tasting.

Da questo percorso è nata Caon Chocolate, un'attività artigianale e online con sede a Racconigi. Qui il cioccolato è temperato a mano, le materie prime sono selezionate e gli abbinamenti non hanno paura di sorprendere. Le sue tavolette hanno già ottenuto riconoscimenti agli International Chocolate Awards.

Lei stessa si definisce "vulcanica, ironica e curiosa". Racconta il cioccolato in modo diverso: non solo un prodotto da gustare, ma un modo per creare relazioni, che mette in gioco emozioni, ricordi e persone. È proprio questa idea, il cioccolato come linguaggio prima ancora che come ricetta, ad aver convinto la giuria del nuovo premio.