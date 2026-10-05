"Una giornata particolare", oltre un milione di spettatori. Aldo Cazzullo: "Il picco di share è stato sul racconto di Alba"

Oltre un milione di spettatori davanti alla televisione e il momento più seguito proprio durante il viaggio ad Alba. La prima puntata della nuova stagione di "Una giornata particolare", il programma di Aldo Cazzullo andato in onda mercoledì 30 settembre su La7, ha raccolto 1.085.000 spettatori, con il 7,2% di share.

La puntata, dedicata all'8 settembre 1943, nella parte conclusiva aveva portato il racconto ad Alba e nelle Langhe, dedicando al territorio circa 40 minuti. Ed è proprio questo segmento ad aver raggiunto, secondo quanto riferisce Cazzullo, il punto più alto negli ascolti della serata.

"Mi sono commosso perché è la trasmissione andata benissimo anche domenica, ma mercoledì scorso il picco, con oltre il 10% di share, è stato raggiunto con il brano su Alba. È il segno che la gente ha capito la mia emozione e ha percepito l'importanza di questa storia, non solo dalla nostra terra ma per tutta l'Italia. Quindi grazie a Margherita Fenoglio, grazie a tutta la comunità albese. Sono stato veramente felice".

Le immagini avevano mostrato Alba dall'alto del campanile del Duomo, il centro storico e le Langhe, per poi arrivare a Beppe Fenoglio e all'incontro con Margherita Fenoglio, tra gli oggetti appartenuti al padre. Il viaggio era quindi proseguito in Alta Langa, a Cascina della Langa, luogo legato all'esperienza resistenziale dello scrittore.

Prima della messa in onda Cazzullo aveva anticipato il forte coinvolgimento personale per quella parte della trasmissione: "Non sta a me dirlo, ma sono i 40 minuti più belli di televisione che abbia mai girato in vita mia".