Calderoni e Gribaudo (PD): "Tagli alle montagne, confermato l'allarme"

“A giugno avevamo denunciato una situazione che consideravamo già molto preoccupante: meno risorse, ritardi e troppa incertezza stavano mettendo a rischio la capacità delle Regioni di sostenere concretamente i territori montani. Oggi quell’allarme trova una conferma ufficiale nella posizione assunta all’unanimità dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome: la drastica riduzione delle risorse per il Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane penalizza tutti i territori”.

Lo dichiarano Mauro Calderoni, consigliere regionale del Partito Democratico, e Chiara Gribaudo, deputata piemontese del Partito Democratico, intervenendo sulla riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane.

“Non è quindi più soltanto una questione di indiscrezioni o di numeri che circolano sulla stampa. È la Conferenza delle Regioni, all’unanimità, a chiedere al Governo un impegno forte affinché, già dal 2027, vengano incrementate le risorse destinate ai territori montani — proseguono i dem —. Se le risorse certe diminuiscono e, contemporaneamente, le nuove misure che dovrebbero compensare questa riduzione non sono ancora pienamente operative, il rischio è quello di lasciare Regioni e Comuni senza strumenti adeguati per programmare gli interventi”.

“Il Governo ha presentato la nuova legge sulla montagna e la riforma Calderoli come l’avvio di una nuova stagione, ma una legge non si misura dagli slogan con cui viene presentata, bensì dalle risorse che mette concretamente a disposizione di Regioni e Comuni e dalla capacità di trasformare gli annunci in politiche effettive. Questo non è ancora avvenuto e a chiedere risposte concrete ora non ci siamo solo noi, ma anche la Conferenza delle Regioni”, concludono Calderoni e Gribaudo.