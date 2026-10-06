Futuro Nazionale punta a correre da sola alle comunali di Cuneo

Riceviamo e pubblichiamo:

Si è tenuta giovedì 1 ottobre la prima assemblea cittadina di Futuro Nazionale a Cuneo, presieduta dal neo segretario cittadino Simone Sava. All'incontro hanno partecipato il sindaco di Roccavione Paolo Giraudo, il segretario provinciale Beppe Lauria e Tiziana Airaldi, membro dell'Assemblea nazionale di Futuro Nazionale e consigliera comunale di Fossano.

L'assemblea ha rappresentato un primo importante momento di confronto tra la struttura cittadina e gli iscritti, che a Cuneo sono già oltre 160. Durante la serata sono state ripercorse le iniziative già realizzate, tra cui la gazebata di domenica scorsa dedicata al tesseramento, e sono state presentate le prossime attività sul territorio. Particolare attenzione è stata dedicata alle prossime elezioni amministrative, rispetto alle quali Futuro Nazionale ha ribadito la volontà di costruire un percorso basato sull'ascolto e sulla presenza costante in città.

«Vogliamo stare in mezzo alla gente, ascoltare i problemi e proporre soluzioni concrete – ha dichiarato Sava –. Non vogliamo fare la politica delle parole, ma la politica dei fatti. Il nostro obiettivo è costruire un programma elettorale serio, realizzabile e condiviso con la città, coinvolgendo tutte le realtà e tutte le categorie che compongono il tessuto cittadino».

Nel corso dell'assemblea è stata inoltre sottolineata l'importanza della presenza di molti giovani all'interno del gruppo cittadino. «Abbiamo la fortuna di poter contare su tanti giovani che hanno entusiasmo e voglia di mettersi in gioco – ha aggiunto Sava –. Saranno una parte importante del nostro percorso e daranno un contributo concreto alle iniziative e alla presenza di Futuro Nazionale sul territorio».

Futuro Nazionale è pronto a correre in autonomia, con una propria lista, un proprio candidato sindaco e la possibilità di essere affiancato da liste civiche di appoggio. "Stiamo lavorando concretamente per presentarci agli elettori con una nostra proposta e una nostra squadra, partendo anche dalle esperienze maturate negli anni e dai programmi elettorali elaborati e aggiornati nel tempo dal consigliere comunale e nostro segretario provinciale Beppe Lauria – ha sottolineato Sava –. La corsa autonoma è oggi il percorso sul quale siamo concentrati e sul quale stiamo organizzando la nostra struttura".

Resta comunque aperta la possibilità di un confronto con le forze del centrodestra: "Non chiudiamo la porta in faccia a nessuno. Se il centrodestra avrà piacere di sedersi intorno a un tavolo per confrontarsi seriamente sul futuro della città, noi saremo disponibili ad ascoltare e dialogare. Ma non siamo fermi ad aspettare nessuno: ci stiamo organizzando per correre da soli e siamo pronti a farlo".

"Qualsiasi eventuale percorso comune – conclude Sava – dovrà partire dalla condivisione del programma e dei suoi punti qualificanti. Siamo disponibili al confronto, ma la nostra proposta è già pronta a camminare con le proprie gambe".